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Işıl Reçber: Üç gündür hastanelerde koşturuyorum

22.02.2021 11:56 | Son Güncelleme:
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Işıl Reçber: Üç gündür hastanelerde koşturuyorum

Işıl Reçber sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem oluyor. Rüştü Reçber’in eşi Işıl Reçber talihsiz bir sakatlık yaşayınca hayranlarına bakın ne dedi.

Rüştü Reçber’in eşi Işıl Reçber daha önce boynundan ve kolundan sakatlanmıştı. Geçtiğimiz günlerde de kick boks yaparken nazara geldi. Bu kez dizi döndü.

Ameliyat olana kadar da fizyoterapi tedavisi görecek.

Ekran Alıntısı

Işıl Reçber, “Üç gündür hastanelerde koşturuyorum. Tekme atarken dizim döndü, ön çapraz bağlarım koptu. Ciddi bir sakatlık yani. Fizyoterapi ile şimdilik ödemi ve kanamayı durdurmaya çalışıyorlar. Bana hep ‘Hayat size güzel, sizin yerinizde olmak vardı’ diyorlardı. Hâlâ yerimde olmak isteyen var mı acaba, merak ediyorum? Yine de asla isyan etmiyorum. Böyle bir sıkıntıyı yaşamam gerekiyormuş, bu da Allah’tan” diye konuştu.

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