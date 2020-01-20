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  4. İsim benzerliği başlarına iş açtı

İsim benzerliği başlarına iş açtı

KAYSERİ HABERLERİ  | 20.01.2020 09:36 | Son Güncelleme

Kayseri’de, Tarım Ve Orman Bakanlığı’nın açıkladığı listede kanatlı eti tespit edilen bir kasap ile aynı ismi taşıyan kasap Mehmet Dayıoğlu, isim benzerliğinden dolayı müşterilerinde yüzde 70 oranında kayıp yaşadığını söyledi.Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde taklit ve tağşiş yapan 229 firmaya ait 386 ürünü açıklandı.

Kayseri’de, Tarım Ve Orman Bakanlığı’nın açıkladığı listede kanatlı eti tespit edilen bir kasap ile aynı ismi taşıyan kasap Mehmet Dayıoğlu, isim benzerliğinden dolayı müşterilerinde yüzde 70 oranında kayıp yaşadığını söyledi.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde taklit ve tağşiş yapan 229 firmaya ait 386 ürünü açıklandı. Kayseri’de de bir kasapta satılan sucuklarda kanatlı hayvan eti tespit edildi. Bu kasap ile aynı ismi taşıyan ve ‘Kayseri’nin Yillisi’ patentli sloganı ile ‘İrişgirik’ marka sucuklar üreten Koçak Gıda sahibi 48 yaşındaki Mehmet Dayıoğlu, isim benzerliğinden dolayı işlerinde düşüş yaşandığını kaydetti.
Dayıoğlu, “Bir isim benzerliğinden dolayı biz mağdur olduk. Kayseri’de Koçak gıda olarak İrişgirik sucukları bizim tescilli markamızdır. Koçak Kasabı ile isim benzerliği meydana geldi. Onların sucuklarının içinde kanatlı hayvan eti çıkmış. Bizimde ismimiz ‘Koçak’ olduğu için vatandaşlar burası zannediyor. Bu da bizim aleyhimizde bir algı oluşturdu. Bu algının yıkılması için gerekli işlemlerin yapılmasını istiyoruz. Çünkü bizim uzaktan yakından o kasap ile hiçbir bağlantımız yok. Bu olaydan sonra işlerimizde yüzde 70 civarında bir azalma oldu. İsmin açıklandığı sitede kasabın adının altında adresi yazıyor ama insanlar sadece isme bakıyorlar. Ondan dolayı direk olarak bizim firmamız zannediliyor. Bundan dolayı mağdur olduk. Bu mağduriyetimizin düzeltilmesi için uğraşıyoruz. Biz ürünlerimizi tamamen erkek dana etinden yapıyoruz. Aynı zamanda veteriner kontrolünde kesimlerimizi yapıyoruz. Karkas olarak gelen ürünlerin tamamını sucuğun içine çekiyoruz. Sinir ayırma makinesi de getirttik. Etin sinirleri dahi ayrılıyor. Biz Kayseri’mizin ismini yüceltmek için elimizden geldiğince çaba sarf ederken, böyle bir mağduriyetle karşılaştık. Bundan dolayı mustaribiz” ifadelerini kullandı.

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