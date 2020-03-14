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İsim ve soy isim benzerliği ‘Borçlu’ durumuna düşürebilir

KAYSERİ HABERLERİ  | 14.03.2020 16:41 | Son Güncelleme

Avukat Emir Akpınar, bazı finansman kuruluşları tarafından Kayseri’de borç ile alakası bulunmayan şahıslardan isim ve soy isim benzerliğinden dolayı mal kaldırma işleminin yapılmaya çalışıldığını söyleyerek, vatandaşlara uyarılarda bulundu.Avukat Emir Akpınar, yaptığı açıklamada, haciz ve muhafaza işlemleri hakkında bilgiler verdi.

İsim ve soy isim benzerliği ‘Borçlu’ durumuna düşürebilir

Avukat Emir Akpınar, bazı finansman kuruluşları tarafından Kayseri’de borç ile alakası bulunmayan şahıslardan isim ve soy isim benzerliğinden dolayı mal kaldırma işleminin yapılmaya çalışıldığını söyleyerek, vatandaşlara uyarılarda bulundu.
Avukat Emir Akpınar, yaptığı açıklamada, haciz ve muhafaza işlemleri hakkında bilgiler verdi. Bazı finansman kuruluşları tarafından Kayseri’de borç ile alakası bulunmayan şahıslardan isim ve soy isim benzerliğinden dolayı mal kaldırma işleminin yapılmaya çalışıldığını söyleyen Akpınar, “Finansman kuruluşları bir kısım vekiller aracılığı ile şehrimizde borçlu sıfatını taşımayan, borç ile alakası bulunmayan, sırf soy isim ve isim benzerliğinden hareketle 3’üncü kişilerin mahallinde haciz ve muhafaza işlemi yapmaya çalışmaktadır. Kanunun açık maddesine rağmen icra memurlarının tecrübesizliğinden faydalanarak alacaklı vekilleri tarafından muhafaza işlemi yapılmaktadır. Burada vatandaşlarımızı ciddi şekilde uyarmak lazım. Borç ile alakanız olmamasına rağmen alacaklı olduğunu iddia eden kişi ve kişilerle icra memuru huzurunda evinize ve iş yerinize hacze gelinebilir. Burada son derece sakin ve duyarlı olmak gerekiyor. İcra memuruna da konuyu doğru şekilde söylemek gerekiyor. Doğrudan mahallinde haciz işlemi yapılacağını 3’üncü kişinin anlaması durumunda doğrudan yedi eminliği kabul etmelidir. Yedi eminliği kabul ettiği takdirde orada muhafaza ve mal kaldırma işlemi yapılamaz. Buna rağmen şehrimizde bir kısım icra memurlarının tecrübesizliğinden kaynaklı olarak bu muhafaza işlemi yapılmaktadır. Burada inisiyatifi icra memuruna ve alacaklıya bırakmamak içinde kanunu bu açık hükmünün vatandaşlarımız tarafından son derece iyi bilinmesi gerekmektedir. Bu alacaklı sıfatına sahip olan kimselerde bir kısım finansman kuruluşlarıdır. Finansman kuruluşları özellikle vekillerine istihkaklı haciz yapma talimatında bulunuyor. Burada amaçlanan şeyde; haciz tehdidi altında borç ile alakası olmayan kimselerden tahsilat yapıp 3’üncü kişilere borçlu sıfatı kazandırmaktadır. Bu yüzden vatandaşlarımız 3’üncü kişi olduğunu ve İcra İflas Kanununu bilmeli ve karşısında haciz memuru ve alacaklı vekilini gördüğü zaman onlara dur diyebilmelidir” ifadelerini kullandı.
Akpınar, “Borç ile 3. kişi arasında organik hukuki bir bağ kurabilmek için öncelikli olarak icra memuru tarafından 3’üncü kişinin mahallinde evrak araştırması yapılması ve 3’üncü kişi ile borçlu arasında illiyet bağını gösterir bir evrak bulunması üzerine haciz işlemi başlatılır. İcra memuru alacaklının talebi üzerine 3’üncü kişinin mahallinde haciz işlemi kural olarak yapamamaktadır” dedi.

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