YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. İsimsiz hayırseverden çocuklara ayakkabı yardımı

İsimsiz hayırseverden çocuklara ayakkabı yardımı

MANİSA HABERLERİ  | 29.06.2020 12:39 | Son Güncelleme

İzmirli iş insanı tarafından gönderilen ayakkabılar, Manisa’nın Salihli ilçesindeki ihtiyaç sahibi çocuklara muhtarlar aracılığıyla dağıtıldı.Salihli’nin Gümüş Mahalle Muhtarı Faruk Bayram öncülüğünde, isminin açıklanmasını istemeyen İzmirli iş insanı hayırsever tarafından, ilçedeki ihtiyaç sahibi çocuklara dağıtılmak üzere 260 çift ayakkabı gönderildi.

İsimsiz hayırseverden çocuklara ayakkabı yardımı

İzmirli iş insanı tarafından gönderilen ayakkabılar, Manisa’nın Salihli ilçesindeki ihtiyaç sahibi çocuklara muhtarlar aracılığıyla dağıtıldı.
Salihli’nin Gümüş Mahalle Muhtarı Faruk Bayram öncülüğünde, isminin açıklanmasını istemeyen İzmirli iş insanı hayırsever tarafından, ilçedeki ihtiyaç sahibi çocuklara dağıtılmak üzere 260 çift ayakkabı gönderildi. Ayakkabılar, çocuklara Muhtar Bayram tarafından ulaştırıldı.
Çocuklara yapılan bu yardımın takdire şayan bir davranış olduğunu belirten Bayram, İzmirli hayırsever tarafından gönderilen ayakkabıların başta Gümüş Mahallesi olmak üzere Keli, Kemer, Kapancı, Beylikli, Yılmaz, Kordon, Atatürk ve Çökelek mahallelerinde ikamet eden ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırdıklarını söyledi. Çocukların ayakkabıları güle güle giymelerini dileyen Bayram, Hayırsever İzmirli iş insanına teşekkür edip, bol ve bereketli kazançlar diledi.

İsimsiz hayırseverden çocuklara ayakkabı yardımı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Kiloya değil, Vina'ya bakın' 'Kiloya değil, Vina'ya bakın'
02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler

En Çok Okunan Yerel Haberler

Manisa Namaz Vakitleri 29 Haziran Pazartesi

İmsak
03:51
Sabah
05:42
Öğle
13:19
İkindi
17:13
Akşam
20:46
Yatsı
22:28

Manisa Nöbetçi Eczaneler29 Haziran Pazartesi

Canan Eczanesi
Merkez
Elif Eczanesi
Merkez
Havuzlu Eczanesi
Merkez
Başak Eczanesi
Turgutlu
Uzun Eczanesi
Turgutlu
Elmas Eczanesi
Akhisar
Yiğit Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.