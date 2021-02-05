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  4. Işın Karaca'nın eski eşi Sedat Doğan cezaevine mi giriyor?

Işın Karaca'nın eski eşi Sedat Doğan cezaevine mi giriyor?

05.02.2021 15:55 | Son Güncelleme:
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Işın Karaca'nın eski eşi Sedat Doğan cezaevine mi giriyor?

Türk pop müziğinin en önemli kadın vokallerinden Işın Karaca'nın eski eşi Sedat Doğan'a 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası çıktı. Doğan, bir süre Brezilya'da kaldıktan sonra Türkiye'ye dönmüştü.

tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; bir dönem Brezilya'da cezaevinde kalan Sedat Doğan, Türkiye'den ayrılmadan Ali İhsan Haykır'ın kamera ve bilgisayarını çalma iddiasıyla hakkında açılan dava geçtiğimiz gün sonuçlandı.

9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasına çarptırılan Sedat Doğan tüm sosyal medya hesaplarını ve evini kapatıp kayıplara karıştı.

Polis her yerde Sedat Doğan'ı aramaya başladı. Işın Karaca da kızının velayetini alıp, kendisini tehdit eden eski eşine uzaklaştırma kararı almıştı.


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