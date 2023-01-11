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Isınmak için mağazaya giren köpeğin mama masrafını çalışanlar karşılıyor

11.01.2023 12:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Soğukta ısınmak isteyen sevimli köpeğin mesken ettiği alışveriş mağazasının çalışanları mama masraflarını kendileri karşılıyor.

Isınmak için mağazaya giren köpeğin mama masrafını çalışanlar karşılıyor

Eskişehir Odunpazarı İlçesi İstiklal Mahallesi İki Eylül Caddesi’ndeki bir alışveriş mağazasına giren sevimli köpek görenleri gülümsetti. Görüntülere yansıyan sevimli köpeğin sıkça içeriye girdiği ve vatandaşlar tarafından da sevildiği belirtildi. Mağazayı düzenli olarak ziyaret eden 4-5 köpeğin daha olduğunu söyleyen mağaza çalışanları mama masraflarını sırayla karşılıyor.

Mağaza müdürü yardımcısı Emine Kara, köpeklerin mağazaya sürekli uğradığına dikkat çekti. Müşterilerin de memnun olduğunu ifade eden Kara şunları söyledi:
“Sevimli dostumuz sürekli içeriye giriyor. Vatandaşlar hiçbir şey demiyor, çoğunlukla herkes iyi karşılıyor. Genellikle köpek içeride gezdiği için mutlu oluyorlar. Onu biz besliyoruz, mamasını da kendimiz alıyoruz. İçeride mama kabımız var. Kendisine henüz bir isim koymadık ama sürekli buralarda takılıyor. Bu sevimli dostumuz dışında mağazamıza uğrayan 3-4 tane daha köpeğimiz var. İnsanları onları seviyorlar, fotoğraflarını çekiyorlar. Mamalarını mağazada çalışan bizler sırayla alıyoruz. Daha kimseden kötü bir yorum almadık, müşteriler bu şekilde memnun.”

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