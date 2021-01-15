İşitme engelli bireylerin istihdamı için yeni iş birliği

Anadolu Üniversitesi Engelliler Entegre Yüksekokulu ile Arçelik-LG Klima San. Tic. A.Ş. arasında işitme engelli bireylerin nitelikli istihdamı üzerine iş birliği projesi imzalandı.

Yapılan iş birliği projesinin amacının ilk, orta ve yüksek öğretim mezunu genç ve yetişkin işitme engelli bireylerin, çevrim içi ortamda gerçekleştirilecek iş başvurusu, işe alım ve işe uyum sağlamalarına yönelik eğitimler verilmesi olduğunu belirten Anadolu Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Zehranur Kaya, projenin işitme engelli bireylerin topluma kazandırılması ve nitelikli istihdamının sağlanması anlamında önemli bir adım olduğunu ifade etti. Dr. Kaya’nın yürütmüş olduğu projenin araştırma ekibinde Anadolu Üniversitesi öğretim üyeleri Doç. Dr. Meltem Özten Anay, Öğretim Görevlisi Gökçen Abalı ve Doç. Dr. Güzin Karasu da yer alıyor.

Rektör Erdal’dan teşekkür

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal imzalanan iş birliği projesi için Anadolu Üniversitesi Engelliler Entegre Yüksekokulu ve Arçelik-LG firması temsilcilerini tebrik ederek, imzalanan iş birliği projesinin benzer projelerin önünü açacak bir adım olmasından dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirtti. Rektör Erdal, imzalanan iş birliği projesi ile işitme engelli bireylerin işe alımı, adaptasyonu konusunda eğitimler verileceğini ve bu alanda yeni bir model oluşturulacağını belirterek, bu modelin işitme engelli bireylerin istihdamı için yürütülecek çalışmalara temel oluşturmasını hedeflediklerini ifade etti.

