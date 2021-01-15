YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. İşitme engelli bireylerin istihdamı için yeni iş birliği

İşitme engelli bireylerin istihdamı için yeni iş birliği

15.01.2021 13:07 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
İşitme engelli bireylerin istihdamı için yeni iş birliği

Anadolu Üniversitesi Engelliler Entegre Yüksekokulu ile Arçelik-LG Klima San.

Anadolu Üniversitesi Engelliler Entegre Yüksekokulu ile Arçelik-LG Klima San. Tic. A.Ş. arasında işitme engelli bireylerin nitelikli istihdamı üzerine iş birliği projesi imzalandı.
Yapılan iş birliği projesinin amacının ilk, orta ve yüksek öğretim mezunu genç ve yetişkin işitme engelli bireylerin, çevrim içi ortamda gerçekleştirilecek iş başvurusu, işe alım ve işe uyum sağlamalarına yönelik eğitimler verilmesi olduğunu belirten Anadolu Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Zehranur Kaya, projenin işitme engelli bireylerin topluma kazandırılması ve nitelikli istihdamının sağlanması anlamında önemli bir adım olduğunu ifade etti. Dr. Kaya’nın yürütmüş olduğu projenin araştırma ekibinde Anadolu Üniversitesi öğretim üyeleri Doç. Dr. Meltem Özten Anay, Öğretim Görevlisi Gökçen Abalı ve Doç. Dr. Güzin Karasu da yer alıyor.

Rektör Erdal’dan teşekkür
Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal imzalanan iş birliği projesi için Anadolu Üniversitesi Engelliler Entegre Yüksekokulu ve Arçelik-LG firması temsilcilerini tebrik ederek, imzalanan iş birliği projesinin benzer projelerin önünü açacak bir adım olmasından dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirtti. Rektör Erdal, imzalanan iş birliği projesi ile işitme engelli bireylerin işe alımı, adaptasyonu konusunda eğitimler verileceğini ve bu alanda yeni bir model oluşturulacağını belirterek, bu modelin işitme engelli bireylerin istihdamı için yürütülecek çalışmalara temel oluşturmasını hedeflediklerini ifade etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
En fazla ön yıkama Türkiye’de yapılıyor!En fazla ön yıkama Türkiye’de yapılıyor!
Tarihi bölgede ilginç evlenme teklifiTarihi bölgede ilginç evlenme teklifi

Eskişehir Namaz Vakitleri 15 Ocak Cuma

İmsak
06:42
Sabah
08:10
Öğle
13:12
İkindi
15:42
Akşam
18:04
Yatsı
19:27

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler15 Ocak Cuma

Gültepe Eczanesi
Odunpazari
Eczanesi
150120211830160120211000nobetci
Gültepe Eczanesi
Odunpazari
Eczanesi
150120211830160120211000nobetci
Gültepe Eczanesi
Odunpazari
Eczanesi
150120211830160120211000nobetci
Tümünü Göster
Eskişehir ECZANELER
Eskişehir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Yaralı kedi için seferber oldular

Yaralı kedi için seferber oldular

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bulut ve meclis üyelerinden Destici’ye ziyaret

Bulut ve meclis üyelerinden Destici’ye ziyaret

Elindeki demir yüksek gerilim hattına temas eden usta ağır yaralandı

Elindeki demir yüksek gerilim hattına temas eden usta ağır yaralandı

Diyarbakır’da bir ilçede daha pozitif vaka sayısı sıfırlandı

Diyarbakır’da bir ilçede daha pozitif vaka sayısı sıfırlandı

Diğer Haberler

Kar yolda bıraktı

Kar yolda bıraktı

İşitme engelli bireylerin istihdamı için yeni iş birliği

İşitme engelli bireylerin istihdamı için yeni iş birliği

Kar küreme ekiplerinin kış mesaisi

Kar küreme ekiplerinin kış mesaisi

Kar yağışı trafik kazalarına sebep oldu

Kar yağışı trafik kazalarına sebep oldu

AÜ ve Arçelik, işitme engellilerin istihdam sürecine katkı için iş birliği yapacak

AÜ ve Arçelik, işitme engellilerin istihdam sürecine katkı için iş birliği yapacak

Eskişehir’de çarpışan 2 araç şarampole yuvarlandı: 1’i ağır 2 yaralı

Eskişehir’de çarpışan 2 araç şarampole yuvarlandı: 1’i ağır 2 yaralı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.