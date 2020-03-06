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İşitme engelli milli güreşçiler, Niğde kampını tamamladı

NİĞDE HABERLERİ  | 06.03.2020 16:06 | Son Güncelleme

İşitme engelli milli güreşçiler, Niğde kampını tamamladı

NİĞDE (AA) - İşitme Engelliler Güreş Milli Takımı, haziran ayında Trabzon'da yapılacak dünya şampiyonasının ilk hazırlık kampını Niğde'de gerçekleştirdi.

Teknik direktör İbrahim Şahin, Niğde'nin Çamardı ilçesindeki Demirkazık Kamp Eğitim Merkezi'nde, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1-10 Haziran'da Trabzon'da yapılacak İşitme Engelliler Güreş Dünya Şampiyonası için birinci kampı Niğde'de tamamladıklarını söyledi.

Güzel bir kamp geçirdiklerini belirten Şahin, kondisyona yönelik çalıştıklarını aktardı.

Şahin, 2 kamp daha yaptıktan sonra şampiyonaya hazır olacaklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Niğde'de kamp yapmak bizim için özel. İl Müdürlüğümüz, kamp merkezinin personeli, donanımı, buranın yükseltisi bizim için çok ideal. Çok verimli bir kamp dönemi geçirdik. Kampa, Amasya ve Afyonkarahisar'da Türkiye şampiyonasında derece yapmış 48 güreşçimiz katıldı. Bundan önceki olimpiyatlarda 5 altın, 5 bronz madalya almıştık. Önümüzdeki yıl Brezilya'da yapılacak olimpiyatlarda bu sayının üzerine çıkmayı hedefliyoruz."

Kampı ziyaret eden Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürü İlker Ötgünlü ise milli güreşçileri Niğde'de ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirterek, sporculara başarı diledi.

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