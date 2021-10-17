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İşitme engelli milli tekvandocu kardeşlerin hedefi dünya şampiyonluğu

17.10.2021 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merve Çimen: - "Şampiyon olup İstiklal Marşı'mızı okutmayı arzu ediyoruz" - Yasin Çimen: - "İlk kez böyle bir şampiyonada ülkemi temsil edeceğim. İnşallah kardeşimle beraber bu turnuvada başarılı olacağız"

KAYSERİ (AA) - MURAT ASİL - Türkiye şampiyonu işitme engelli Merve ve Yasin Çimen kardeşler, İran'da yapılacak dünya şampiyonasından altın madalyayla dönmeyi hedefliyor.

Doğuştan işitme engelli iki kardeş, sporla engelleri aşıp, kazandıkları madalyalarla dayanışma ve rekabetin en güzel örneğini sergiliyor.

Tekvandoya kardeşinden önce başlayan fakat 4 yıl ara veren Yasin Çimen (21), kendisini örnek alıp tekvando yapan ve dört kez Türkiye şampiyonu olan kardeşi Merve Çimen'in (16) başarılarından etkilenip bu spora geri dönmeye karar verdi.

Yaklaşık bir yıllık çalışmanın ardından katıldığı İstanbul'daki İşitme Engeliler Tekvando Türkiye Şampiyonası'nda olimpiyat şampiyonu rakibini yenen Yasin, altın madalyaya uzandı. Yasin, bu başarısıyla kardeşi Merve gibi İran'daki dünya şampiyonasına katılma hakkı kazandı.

Milli takım antrenörü Yavuz Sayan, Merve ve Yasin'i işitme engeliler okulunda yaptıkları sporcu taramasında keşfettiklerini söyledi. Çimen kardeşleri kendisi gibi antrenör olan eşi Arzu ve oğlu Yunus Emre ile özel ilgi gösterip çalıştırmaya başladıklarını anlatan Sayan, şunları kaydetti:

"19-24 Kasım tarihlerinde İran'da yapılacak dünya şampiyonasına 3 sporcu ile katılacağız. Bunlardan ikisi de Çimen kardeşler. Çocuklarımızın başarılı şekilde ülkemizi temsil edip İstiklal Marşı'mızı okutacaklarına güvenim sonsuz. Başarılar tesadüf olmuyor. Bize destek olan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu'na, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı'ya şükranlarımız sunuyorum. Bu şekilde destek olunduğu sürece başarı kaçınılmaz oluyor."

- "İstiklal Marşı'mızı okutmayı arzu ediyoruz"

Milli sporcu Merve Çimen de tekvandoyu 5 yıldır yaptığını ve 4 kez Türkiye şampiyonu olduğunu aktardı.

Ağabeyinin de Türkiye şampiyonu olmasının kendisini gururlandırdığını dile getiren Merve, "Abim tekvando yapıyordu ben başka bir spor branşıyla uğraşıyordum. Ondan etkilenerek ben de tekvando branşına geçtim. İran'da yapılacak dünya şampiyonasında abimle beraber ülkemizi temsil edeceğiz. Orada şampiyon olup İstiklal Marşı'mızı okutmayı arzu ediyoruz." diye konuştu

-"Kardeşimle beraber bu turnuvada başarılı olacağız"

Abi Yasin Çimen ise antrenmanlarda zorlandığı için sporu bıraktığını belirtti.

Kardeşinin başarıları üzerine yeniden tekvandoya döndüğünü ifade eden Çimen, "Neticede bu ayın başında yapılan şampiyonda birinci oldum. Şampiyon olduğum gün kardeşimin doğum günüydü, birinciliği ona armağan ettim. Şimdi İran'daki dünya şampiyonasına katılacağım. İlk kez böyle bir şampiyonada ülkemi temsil edeceğim. İnşallah kardeşimle beraber bu turnuvada başarılı olacağız." dedi.

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