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İşitme Engelliler Badminton Milli Takımı, yaz olimpiyatlarına hazırlanıyor

20.04.2022 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye İşitme Engelliler Badminton Milli Takım Antrenörü Ertan Özkan: - "Olimpiyatlara badminton branşında 2 kız, 2 erkek sporcumuzla katılıyoruz. Amacımız orada bayrağımızı göndere çekmek, ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek"

ÇORUM (AA) - Türkiye İşitme Engelliler Badminton Milli Takımı, 1-15 Mayıs tarihlerinde Brezilya'da düzenlenecek 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları (Deaflympics) için Çorum'un Osmancık ilçesinde kampa girdi.

Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör'ün daveti üzerine ilçeye gelen sporcular, Türkiye İşitme Engelliler Badminton Milli Takım Antrenörü Ertan Özkan gözetiminde Osmancık Spor Salonu'nda antrenmanlarına başladı.

Özkan, AA muhabirine, olimpiyat öncesi üçüncü ve son kampın başladığını söyledi.

İyi bir kamp dönemi geçirdiklerini belirten Özkan, "Olimpiyatlara badminton branşında 2 kız, 2 erkek sporcumuzla katılıyoruz. Amacımız orada bayrağımızı göndere çekmek, ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek. Brezilya'da gideceğimiz şehrin rakımı buraya çok yakın olduğu için tercihimiz burası oldu." dedi.

Milli sporcu Furkan Büyükgöze de olimpiyatlar için en iyi şekilde hazırlık yaptığını dile getirerek, "İnşallah olimpiyatta ülkemizi başarıyla temsil ederek şampiyonlukları alıp hocamızı ve Türkiye'yi gururlandıracağız." ifadesini kullandı.

Hale Nur Küçüksevgili ise kamplarda çok çalıştıklarını, olimpiyat şampiyonu olmayı hedeflediğini kaydetti.

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