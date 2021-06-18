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İşitme Engelliler Futbol Süper Lig'de grup maçlarına 7 karşılaşma ile devam edildi

18.06.2021 20:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İşitme Engelliler Futbol Süper Lig'de grup maçlarına 7 karşılaşma ile devam edildi

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen İşitme Engelliler Futbol Süper Lig'deki grup müsabakalarının ikinci gününde, 7 karşılaşma yapıldı.

Grup müsabakaları, Karabük'teki Safranbolu Çim ve Sentetik Futbol sahaları ile 5000 Evler Futbol Sahası'nda sürüyor.

Müsabakaların ikinci gününde de karşılaşmalar öncesinde, geçen ay hayatını kaybeden İşitme Engelliler Futbol Milli Takımı oyuncularından Hüseyin Er için saygı duruşunda bulunuldu.

Grup karşılaşmalarında ikinci gün sonuçları şöyle:

Denizli-Ankara: 0-4

Bornova-Manavgat Belediyesi: 8-2

İstanbul Avcılar-Hatay Büyükşehir Belediyespor: 0-1

Ortahisar Belediyesi-Karşıyaka: 2-3

Adıyaman Belediyesi-Batman: 11-1

Torbalı-İstanbul Sessizler: 3-1

Sefaköy-Bursa Yıldırım: 2-0

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