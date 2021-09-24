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İşitme Engelliler Milli Futbol Takımı, Fransa'yı konuk ediyor

24.09.2021 10:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ay-yıldızlı ekip, Riva'da yarın saat 16.00'da başlayacak maçta yenilmemesi durumunda 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları elemelerine katılım hakkı elde edecek

İSTANBUL (AA) - İşitme Engelliler Milli Futbol Takımı, 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları elemelerinde (Deaflympics) yarın Fransa ile karşılaşacak.

Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak maç, saat 16.00'da başlayacak. Müsabaka, TRT Spor Yıldız'dan yayımlanacak.

Elemelerdeki ilk maçında Çekya'yı 6-0 yenen ay-yıldızlı ekip, Fransa'ya yenilmemesi durumunda geçecek yıl Brezilya'da düzenlenecek Deaflympics'e katılım hakkı elde edecek.

İşitme Engelliler Spor Federasyonu bünyesindeki milli takım, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında destekleniyor.

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