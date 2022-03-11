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İşitme Engelliler Satranç Türkiye Şampiyonası hafta sonunda yapılacak

11.03.2022 11:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İşitme Engelliler Satranç Türkiye Şampiyonası hafta sonunda yapılacak

İlk kez düzenlenecek İşitme Engelliler Satranç Türkiye Şampiyonası, hafta sonunda Ankara'da yapılacak.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonunun açıklamasına göre, Keçiören Belediyesinin iş birliğiyle 12-13 Mart'ta Ali Özdemir Spor Salonu'nda düzenlenecek şampiyonada, 100 sporcu mücadele edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Federasyon Başkanı Kerim Vural, şampiyonaya yoğun katılımın olduğunu belirterek, sporculara başarı diledi.

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