YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. İşitme Engelliler Tekvando Poomsae Türkiye Şampiyonası, Eskişehir'de başladı

İşitme Engelliler Tekvando Poomsae Türkiye Şampiyonası, Eskişehir'de başladı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 06.09.2020 14:34 | Son Güncelleme

İşitme Engelliler Tekvando Poomsae Türkiye Şampiyonası, Eskişehir'de başladı

ESKİŞEHİR (AA) - Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonunun faaliyet programında yer alan "İşitme Engelliler Tekvando Poomsae Türkiye Şampiyonası" Eskişehir'de başladı.

Federasyon Başkanı Yakup Ümit Kıhtır, Şehit Anıl Gül Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyona öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını koşullarına rağmen organizasyona büyük katılım sağlandığını belirten Kıhtır, şöyle konuştu:

"İşitme engelliler faaliyet programında bu sene pandemiden dolayı yaptığımız eklemelerde temasın en az olduğu bireysel sporları tercih ettik. Bir hafta önce Sakarya'da bir şampiyona yaptık, şimdi de Eskişehir'de güzel bir organizasyon yapıyoruz. Çok memnun olduk, güzel bir organizasyon oldu. Güzel bir katılım oldu. Geçen seneden daha fazla bir katılım vardı. Katılan illerin sporcularına, hakemlere, organizasyonda emeği geçen herkese tek tek teşekkür ederim. Pandemi diğer spor branşlarını da çok fazla etkiledi. Sağlık Bakanlığı da yaptığımız çalışmalarda, hangi branşlarda nasıl bir uygulama yapabiliriz konusunda bize yardımcı oluyor. Biz de bu kurallara uyuyoruz. Sadece bizde değil tüm dünyada bu tarz uygulamalar devam ediyor."

Şampiyonaya, İstanbul ve İzmir'in yanı sıra Antalya, Tekirdağ, Manisa, Kayseri, Gaziantep, Konya, Diyarbakır, Eskişehir, Balıkesir, Mersin, Sakarya, Osmaniye, Ankara ve Karaman'dan 129 sporcu katılıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERMelisa Şenolsun ve Umut Evirgen ilk kez el eleMelisa Şenolsun ve Umut Evirgen ilk kez el ele
Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!
En Çok Okunan Yerel Haberler
Vali Çelik, Gölcük Yaylası’na hayran kaldı
Vali Çelik, Gölcük Yaylası’na hayran kaldı
Kayseri’nin Yeşilhisar İlçesinde Antep Fıstığı Ağacını Görenler Şaşkınlığını Gizleyemiyor
Kayseri’nin Yeşilhisar İlçesinde Antep Fıstığı Ağacını Görenler Şaşkınlığını Gizleyemiyor
Rahmi Koç personeliyle bir araya geldi
Rahmi Koç personeliyle bir araya geldi
Tur minibüsüyle taksi çarpıştı: 2 turist yaralı
Tur minibüsüyle taksi çarpıştı: 2 turist yaralı
Başakşehir Sular Vadisi’nde gençlerden kaykay şov
Başakşehir Sular Vadisi’nde gençlerden kaykay şov
Aksaray’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
Aksaray’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Eskişehir Namaz Vakitleri 6 Eylül Pazar

İmsak
04:57
Sabah
06:24
Öğle
13:01
İkindi
16:38
Akşam
19:29
Yatsı
20:50
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Ayağa bile kalkamıyordum"
KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Ayağa bile kalkamıyordum"
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Alpu Kaymakamı Öznay’ın makam aracı şehit evladının makam aracı oldu
Alpu Kaymakamı Öznay’ın makam aracı şehit evladının makam aracı oldu
Vali Çakacak, komutanları ziyaret etti
Vali Çakacak, komutanları ziyaret etti
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.