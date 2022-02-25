Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen İşitme Engelliler Türkiye Badminton Şampiyonası, Kütahya'da başladı.

Yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde 35 kulüpten 120 sporcunun mücadele ettiği şampiyona, Dumlupınar Spor Salonu'nda törenle başladı.

Vali Ali Çelik, burada yaptığı konuşmada, 21 ilden gelen sporcuları, antrenör ve ailelerini Kütahya'da ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Şampiyonanın Büyük Taarruz'un 100. Yılı Etkinlikleri kapsamında düzenlendiğini dile getiren Çelik, şunları kaydetti:

"Bu şampiyonanın 30 Ağustos Zafer Bayramı'mızın 100'üncü yılında ilimizde yapılıyor olması bizim için ayrıca önemli. Kurtuluşun toprakları olan burada çıkacak her türlü başarı, bu topraklarda yaşayan milletin ilelebet var olacağını, Türk milletinin payidar olacağı veciz sözünün altını dolduracak birer eser olacaktır. Bu anlamda tüm sporcularımıza kazasız belasız müsabakalar ve başarılar diliyorum."

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Kerim Vural da şampiyonayı, Brezilya'da düzenlenecek 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'na (Deaflympics) hazırlık kapsamında yaptıklarını, şampiyonada milli takıma girecek sporcuların tespitinin yapılacağını dile getirdi.

Organizasyon, 27 Şubat Pazar günü sona erecek.

