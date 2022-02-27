YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. İşitme Engelliler Türkiye Badminton Şampiyonası, Kütahya'da yapıldı

İşitme Engelliler Türkiye Badminton Şampiyonası, Kütahya'da yapıldı

27.02.2022 19:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İşitme Engelliler Türkiye Badminton Şampiyonası, Kütahya'da yapıldı

Kütahya’da düzenlenen İşitme Engelliler Badminton Türkiye Şampiyonası sona erdi.

Dumlupınar Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda yıldızlar, gençler ve büyükler kategorisinde 35 kulüpten 120 sporcu mücadele etti.

Müsabakalar sonunda büyük tek erkeklerde Furkan Büyükgöze, büyük tek kadınlarda Hale Nur Küçüksevgili, büyük çift erkeklerde Mehmet Emin Aktaş, Ali Osman Karakaya, büyük çift kızlarda Kübra Erol, İlayda Açıkel, büyük karışık çiftlerde Hale Nur Küçüksevgili, Hasan Baygeldi, yıldız tek erkeklerde Mahmut Sert, yıldız tek kızlarda Tellinur Ataş, yıldız çift erkeklerde Mahmut Sert, Muharrem Tuna, yıldızlar çift kızlarda Makbule Çataldaş, Tellinur Ataş, yıldız karışık çiftlerde Bilal Haliloğlu, Pelin Şahin, minik tek erkeklerde Mehmet Han Kalkan ve minik tek kızlarda Zeynep Naz Pamuk Türkiye şampiyonu oldu.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Asbaşkanı Mahir Yazıcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, 21 ilden 35 kulübün katılımıyla şampiyonanın herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan gerçekleştirildiğini söyledi.

Şampiyonaya verilen desteğe teşekkür eden Yazıcı, başarılı olan sporcuların, Brezilya'da düzenlenecek 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'da (Deaflympics) Türkiye’yi temsil edeceğini bildirdi.

Şampiyona, başarılı sporculara madalya ve ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kütahya'da höyük kazısında 4 bin 500 yıllık urgan parçalarına rastlandıKütahya'da höyük kazısında 4 bin 500 yıllık urgan parçalarına rastlandı
Oğlunu Çanakkale'de şehit veren İtalyan kadının hikayesini beyaz perdeye taşıyacakOğlunu Çanakkale'de şehit veren İtalyan kadının hikayesini beyaz perdeye taşıyacak
Eskişehir'de otomobilin devrildiği kazada sürücü öldü, bir kişi yaralandıEskişehir'de otomobilin devrildiği kazada sürücü öldü, bir kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Kütahya

Kütahya Namaz Vakitleri 28 Şubat Pazartesi

İmsak
06:06
Sabah
07:28
Öğle
13:18
İkindi
16:25
Akşam
18:57
Yatsı
20:14
Kütahya ECZANELER
Kütahya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Eski Ukrayna güzeli silah kuşandı!

Eski Ukrayna güzeli silah kuşandı!

İlhan İrem'den kötü haber!

İlhan İrem'den kötü haber!

Yasak Elma dizisinin Yıldız'ı tarzında alternatif kombin önerileri

Yasak Elma dizisinin Yıldız'ı tarzında alternatif kombin önerileri

Aşk pozuna yorum yağdı! "Samimi değiller"

Aşk pozuna yorum yağdı! "Samimi değiller"

Kardeşi de Selena'da oynamış! Erkek kardeşini görenler "Hiç benzemiyor" dedi

Kardeşi de Selena'da oynamış! Erkek kardeşini görenler "Hiç benzemiyor" dedi

Her türlü oyunu sorunsuz oynatabilecek en iyi ekran kartları

Her türlü oyunu sorunsuz oynatabilecek en iyi ekran kartları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.