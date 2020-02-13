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İşitme engellilerden Başkan Çerçi’ye plaket

MANİSA HABERLERİ  | 13.02.2020 16:37 | Son Güncelleme

Manisa Sağır Dilsizleri Koruma Kalkındırma Eğitim Kültür Gençlik Spor Derneği Başkanı Bilal Cansu ve dernek yönetimi, Yunusemre Belediye Başkanı Dr.

İşitme engellilerden Başkan Çerçi’ye plaket

Manisa Sağır Dilsizleri Koruma Kalkındırma Eğitim Kültür Gençlik Spor Derneği Başkanı Bilal Cansu ve dernek yönetimi, Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi’yi ziyaret ederek kendilerine verdikleri destekten dolayı plaket verdi.
Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Manisa Sağır Dilsizleri Koruma Kalkındırma Eğitim Kültür Gençlik Spor Derneği Başkanı Bilal Cansu, yönetim kurulu üyeleri ve sporcuları ağırladı. Dernek Başkanı Cansu, kendilerine destek veren Başkan Çerçi’ye plaket verdi. Bilal Cansu ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, “Belediyemizin destekleri ile gittiğimiz şampiyonalarda ilimize kupalarımızı getirdik. Futbol takımımız Türkiye İşitme Engelliler Futbol 1. Ligine yükselme terfi müsabakasını kazanarak 1. lige yükseldi. Bizlere verdiği destekleri için çok teşekkür ederiz. Ayrıca Mart ayından başlayacak olan Türkiye İşitme Engelliler 1. Ligi müsabakalarında ilçemizi en iyi şekilde temsil edeceğimize söz veriyoruz” dedi. Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek imkânları ölçüsünde destek vermeye devam edeceklerini ifade etti.

İşitme engellilerden Başkan Çerçi’ye plaket

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