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İşitme engellilere Kovid-19 işaret diliyle anlatıldı

EDİRNE HABERLERİ  | 08.04.2020 14:12 | Son Güncelleme

İşitme engellilere Kovid-19 işaret diliyle anlatıldı

EDİRNE (AA) - Edirne'de Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Derneği üyeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınması gereken tedbirleri işaret diliyle anlattı.

İşitme engelli vatandaşlar için hazırlanan klipte, işaret diliyle koronavirüsün pandemik bir hastalık olduğu ve çeşitli tedbirler alınması gerektiği vurgulandı.

Videoda doğru el yıkama teknikleri, maske ve eldiven kullanımı ve sosyal mesafe gibi konulara dikkat çekildi.

Derneğin Edirne Koordinatörü Tuğberk Emre Aktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, afet ve acil müdahale ekibi olarak evde olsalar da çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Sağlık Bakanlığının 14 maddeden oluşan koronavirüsten korunma kurallarını işaret diliyle anlattıklarını belirten Aktaş, şöyle konuştu:

"Lütfen kurallara uyalım ve zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmayalım. Size bu süreçte AFAD il müdürlüğümüzde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu, tüm ihtiyaçlarınız için destek olmaya devam ediyor. Koronavirüs alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir."

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Anahtar Kelimeler:
Kovid-19 işaret dili İşitme engelliler

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