YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bilecik
  4. İşitme engellilere özel şeffaf maske üretimine başlandı

İşitme engellilere özel şeffaf maske üretimine başlandı

BİLECİK HABERLERİ  | 26.09.2020 11:09 | Son Güncelleme

Bilecik Bozüyük İlçe Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu işitme engellilerin iletişim sıkıntısını ortadan kaldırabilmek için özel şeffaf maske üretimine başlandı.

Bilecik Bozüyük İlçe Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu işitme engellilerin iletişim sıkıntısını ortadan kaldırabilmek için özel şeffaf maske üretimine başlandı. Halk Eğitimi Merkezi İşaret Dili Öğretmeni Ece Demiray’ın sunduğu şeffaf maske projesine Halk Eğitimi Merkezi yöneticileri de duyarsız kalmadı.
Konuyla ilgili bilgi veren Ece Demiray, Korona virüs (Covid-19) salgın hastalığı nedeniyle ülke genelinde zorunlu olarak maske kullanılmaya başlandığını hatırlattı. Demiray, "Bu nedenle bizler de işitme engelli kursiyerlerimiz ile iletişim noktasında sıkıntılar yaşamaya başladık. Bu sorunu nasıl çözebiliriz derken aklımıza şeffaf maske üretme fikri geldi. Konuyu Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğümüze aktardığımızda kendileri de bu düşüncemizi haklı bularak gerekli girişimlerde bulundular. Ürettiğimiz şeffaf maske sayesinde pandemi sürecinde hem sağlığımızı koruyor hem de kursiyerlerimiz ile çok daha rahat iletişim kurabiliyoruz. İşitme engelli kursiyerlerimiz gibi ana sınıfı ve birinci sınıf öğrencilerine eğitim veren öğretmenlerin de ihtiyaç duymaları halinde Halk Eğitimi Merkezimiz aracılığı ile maske ihtiyaçlarını karşılayabiliriz” dedi.
Demiray özellikle işitme engelli kursiyerler şeffaf maskelerden son derece memnun kalırken öğretmenleri ve merkez yetkililerine teşekkür ettiler.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Üçüncü kez evlenmek için bakın ne yaptı! Üçüncü kez evlenmek için bakın ne yaptı!
Bozüyük İlçe Emniyet Müdür Yardımcılığı görevine Orhan Bozdemir atandıBozüyük İlçe Emniyet Müdür Yardımcılığı görevine Orhan Bozdemir atandı
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kayserispor’da 2 eksik var
Kayserispor’da 2 eksik var
Kayseri’de 770 gram metamfetamin ele geçirildi
Kayseri’de 770 gram metamfetamin ele geçirildi
Müdür Keskin: “Orman yollarımızın fiziki altyapısını geliştiriyoruz”
Müdür Keskin: “Orman yollarımızın fiziki altyapısını geliştiriyoruz”
Teknofest 2020
Teknofest 2020
"Meydan Ardıçlı" projesi yatırımcılardan yoğun talep görüyor
"Meydan Ardıçlı" projesi yatırımcılardan yoğun talep görüyor
Babasından otomobilini kaçıran genç Adana'da yakalandı
Babasından otomobilini kaçıran genç Adana'da yakalandı

Bilecik Namaz Vakitleri 26 Eylül Cumartesi

İmsak
05:21
Sabah
06:45
Öğle
12:56
İkindi
16:18
Akşam
18:58
Yatsı
20:17

Bilecik Nöbetçi Eczaneler26 Eylül Cumartesi

Derman Eczanesi
Bozuyuk
Akarkarasu Eczanesi
Merkez
Gölpazarı Eczanesi
Golpazari
Esin Eczanesi
Sogut
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Burçalık ve Kızılsaray Köylerindeki çalışmalar tamamlandı
Burçalık ve Kızılsaray Köylerindeki çalışmalar tamamlandı
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İl Müdürü Budak, "Yürüyüş yapmalıyız, bisiklet kullanmalıyız"
İl Müdürü Budak, "Yürüyüş yapmalıyız, bisiklet kullanmalıyız"
Okullarda Korona virüse karşı alınması gereken önlemler değerlendirildi
Okullarda Korona virüse karşı alınması gereken önlemler değerlendirildi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.