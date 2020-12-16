İşitme kaybı olan çocuğa kapalı kulak zarı ameliyatı

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB Kliniğinde ilk kez bir çocuk hastaya kulak zarı onarımı ameliyatı endoskopik (kapalı) olarak yapıldı. İstanbul’dan Malatya’ya gelen ve uzun süredir işitme kaybı şikayeti ve kulak zarında yırtık olan 8 yaşındaki Y. Y. isimli çocuk hastaya, Eğitim ve Araştırma Hastanesi kulak burun boğaz hastalıkları kliniğinde KBB Uzmanı Op. Dr. Turgut Çelik tarafından kapalı kulak zarı onarımı ameliyatı başarılı şekilde yapıldı. Ameliyat hakkında bilgi veren KBB Uzmanı Op. Dr. Turgut Çelik, “Kulak zarı ameliyatları rutin olarak mikroskop altında yapılmakta olup hastaların kulak arkasından kesi yapılmasını ve daha uzun süre hastanede kalmasını gerektirmektedir. Teknolojinin gelişmesi ile artık bu ameliyatlar uygun hastalarda kulak arkası kesi yapılmadan dış kulak yolundan başarılı şekilde yapılabilmektedir. Çocuk hastalarda ise dış kulak yolu oldukça dar olup kulak zarı ameliyatı her zaman daha zorlu olmaktadır. Hastanemizde uygun teknolojik ekipman ve yetişmiş insan gücü sayesinde artık bu ameliyatlar çocuklarda da başarılı şekilde yapılabilmektedir” dedi.

“Kulak enfeksiyonları göz ardı edilmemeli”

Kulak hastalıkları çocukluk çağında en sık görülen hastalıklardan biri olduğunu belirten KBB Uzmanı Op. Dr. Turgut Çelik, doğru şekilde tanı, tedavi ve takibi yapılmadığı takdirde ciddi hasarlara neden olabileceği uyarısında bulundu. Çelik, “Kulak hastalıkları çocukluk çağında en sık görülen hastalıklardan olup orta kulak iltihabı bademcik iltihabından sonra en sık görülen çocukluk çağı enfeksiyonudur. Bu enfeksiyonun doğru şekilde tanı, tedavi ve takibi yapılmadığı takdirde kulak zarında, orta kulakta ve iç kulakta ciddi hasarlar oluşturabilmektedir. Bu açıdan düşünüldüğünde tüm halkımızı pandemi koşullarında dahi özellikle çocuklarda kulak enfeksiyonlarının göz ardı edilmemesi gerektiği konusunda bilgilendirmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Biyonik kulak ameliyatlarına da başlanması planlanıyor.

Çelik, çocuklarda kulak zarının yırtık olması sık tekrarlayan kulak enfeksiyonlarına ve buna bağlı olarak da işitme kaybına neden olduğuna dikkat çekerek, “İşitme kaybı özellikle konuşmaya yeni başlayan çocuklarda konuşmada bozukluk, konuşmada gecikme, okul çağı çocuklarında ise öğrenme güçlüğü, okul başarısında düşme dolayısı ile çocuğun gelişiminde en önemli aşamalarda bozulmaya neden olmaktadır. İşitme kaybının erken tanısı ve rehabilitasyonu ile çocuklarda tama yakın iyileşme sağlanabilmektedir. Doğuştan olan işitme kayıplarında da önce dijital işitme cihazı ile rehabilitasyon 1 yaşında da biyonik kulak (kohlear implant) ameliyatı ile çocuklarda normale yakın işitme sağlanabilmektedir. Hastanemizde yakın zamanda biyonik kulak ameliyatlarına da başlamayı planlıyoruz” diye konuştu.

