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İşitme yetisini kaybedeceğini bilse de yaşama sanatla bağlandı

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 02.03.2020 11:35 | Son Güncelleme

Tekirdağ'da yüzde 80 işitme engeli bulunan ve cihazlar yardımıyla kısmen duyabilen Halk Eğitim Merkezinde görevli usta öğretici Melin Meriç, el sanatları dersi verdiği öğrencileriyle kurduğu güzel ilişkiler sayesinde geleceğe umutla bakıyor - Meriç: - "Doktorlar benim için fazla ümit kalmadığını ve kulağımı yüzde yüz kaybedeceğimi söylüyorlar. Sanatla, güzelliklerle hayata bağlanmak gerek. İnsanoğlunun beş duyu organı vardır ama en önemlisi kalbidir. İnsanlar sevdikçe engeller aşılabilir"

TEKİRDAĞ (AA) - ÖMER URAL - Tekirdağ Halk Eğitim Merkezinde görevli yüzde 80 işitme engelli usta öğretici Melin Meriç, meslek aşkı sayesinde geleceğe umutla bakıyor.

Evli ve bir çocuk annesi 42 yaşındaki Meriç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, istedikten sonra başarılamayacak hiçbir şeyin olmadığını söyledi.

Daha önce Edirne'de, yaklaşık 9 yıldır da Tekirdağ'da görev yaptığını ve işini çok sevdiğini belirten Meriç, ipek kozası ve ebru sanatları alanında kurslar verdiğini anlattı.

Meriç, küçük yaşlarda kulak içi tansiyonundan kaynaklı bir rahatsızlık geçirdiğini ifade ederek "Kulakta fazla basınçtan dolayı sinir hücreleri ölüyor. Sinir hücrelerim şu an yüzde 80 ölmüş durumda. Ancak cihazların yardımı ile duyabiliyorum. Çalıştıkça bütün sıkıntılarımı ve stresimi unutuyorum. Sanat insanları hayata bağlar. Bunu sadece el sanatları olarak nitelendirmemek lazım. Farklı dallardaki sanatlar da insanın hayata tutunmasına yardımcı olur." değerlendirmesinde bulundu.

- "Öğrencilerimle sanatla birbirimize bağlandık"

Öğrencileriyle iletişimlerinin çok iyi olduğunu, sevginin her problemin üstesinden gelinebileceğini vurgulayan Meriç, "Öğrencilerime kursa başlamadan önce durumumu anlatıyorum. Onlara diyorum ki 'ben sizi duymayabilirim, anlamayabilirim, algılayamayabilirim. Sorularınızı bana tekrar tekrar sorun. Sormaktan sakın vazgeçmeyin. Biz sordukça, konuştukça birbirimiz ile anlaşırız.' Öğrencilerimle sanatla birbirimize bağlandık." diye konuştu.

Meriç, rahatsızlığı nedeniyle zaman zaman baş dönmesi yaşadığını anlatarak, "Baş dönmesi, işitmemekten daha kötü diyebilirim. Doktorlar benim için fazla bir ümit kalmadığını ve kulağımı yüzde yüz kaybedeceğimi söylüyorlar artık. Sanatla, güzelliklerle hayata bağlanmak gerek. İnsanoğlunun beş duyu organı vardır ama en önemlisi kalbidir. İnsanlar sevdikçe engeller aşılabilir." ifadelerini kullandı.

Kursiyer İstek Taneri ise Meriç'i çok sevdiklerini, kursa büyük bir istekle geldiklerini söyledi.

Meriç'in iyi bir eğitimci olmasının yanı sıra iyi insan da olduğunu vurgulayan Taneri, "Kendisinden çok memnunuz. Engeli, iletişimimize engel değil. Duymadığı zaman onu kırmadan tekrar tekrar soruyoruz." dedi.

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Corlu
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Hayrabolu
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Suleymanpasa
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