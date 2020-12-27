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İşitmen’den destek paketi açıklaması

ADIYAMAN HABERLERİ  | 27.12.2020 15:35 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Besni Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hayati İşitmen, korona virüs salgını nedeniyle esnafa verilecek destekler hakkında açıklamalarda bulundu.Açıklanan paketin mağdur olan esnafa yetmeyeceğini vurgulayan ve aynı zamanda destek paketinin yükseltilmesini isteyen Başkan İşitmen, "Pakette hem hibe, hem de kira desteği var.

İşitmen’den destek paketi açıklaması

Adıyaman’ın Besni Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hayati İşitmen, korona virüs salgını nedeniyle esnafa verilecek destekler hakkında açıklamalarda bulundu.
Açıklanan paketin mağdur olan esnafa yetmeyeceğini vurgulayan ve aynı zamanda destek paketinin yükseltilmesini isteyen Başkan İşitmen, "Pakette hem hibe, hem de kira desteği var. Ama bizim beklentimiz doğrultusunda çıkmayan bir karar oldu. Ama yapılacak yardımın 1 milyon 243 bin esnaf ve sanatkarı kapsayacak olması esnaflara az da olsa bir nebze destek olacaktır. Pandemi döneminde mağdur olan esnaflarımızın daha büyük hibelerle desteklenmesini bekliyor, mağdur olan esnaflarımız için yeni paket bekliyoruz. Bilindiği üzere, korona virüs salgını (Covid-19) Tüm Türkiye’de olduğu gibi Besni’mizde de ticari hayatı olumsuz yönde etkiledi. Salgından olumsuz etkilenen esnaf ve sanatkarlarımız ile gerçek kişi tacirlere yönelik destek paketi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından 14 Aralık 2020 tarihli kabine toplantısının ardından açıklanmıştı. Bu çerçevede esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere korona virüs salgını nedeniyle verilecek destekler hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, 23 Aralık 2020 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Alınan karar gereğince, salgından etkilenen kesime aylık bin lira olmak üzere toplamda 3 bin lira doğrudan gelir desteği ile üç ay boyunca büyükşehirlerde aylık 750 lira, diğer illerde aylık 500 lira kira desteği verilecek. Ticaret Bakanlığımızın, Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğiyle söz konusu hibe desteklerinin verilmesine ilişkin usul ve esaslar da belirlendi. 1 Ocak’tan itibaren e-devlet üzerinden yapılabilecek destek başvurularına, Ocak ayının ilk haftası itibarıyla başlanması öngörülüyor. Ticari kazançları basit usulde vergilendirilenler ile vergiden muaf esnafın yanında esas faaliyetleri dolayısıyla hibe desteğinden yararlanabilecek esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlerin ekonomik faaliyet tanımları liste halinde Ticaret Bakanlığımızın internet sitesinde yayımlandı. Söz konusu listede 133 faaliyet tanımı belirlendi. Destek verilecek diğer esnaf faaliyet kollarına Ticaret Bakanlığının internet sitesinden ulaşılabiliyor" diye konuştu.

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