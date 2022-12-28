İskele metrelerce yükseklikten yere çakıldı, üzerindeki işçiyi emniyet kemeri kurtardı

İskele yere düşerken, emniyet kemeri olan işçi havada asılı kaldı. İşçiyi apartman sakinleri pencereden içeri alarak kurtardı.

Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi’nde bir kişi, iskele üzerinden apartmanı boyadığı sırada iskelenin halatı koptu. İskele metrelerce yükseklikten yere çakılırken, emniyet kemeri olan işçi havada asılı kaldı. Apartman sakinlerinin durumu fark etmesi üzerine, işçi pencereden içeri alındı. Emniyet kemeri sayesinde işçi ölümden kıl payı kurtuldu.



