YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. İşkence edilerek öldürülen eşeğin sahibi konuştu

İşkence edilerek öldürülen eşeğin sahibi konuştu

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 15.09.2020 16:51 | Son Güncelleme

Eskişehir’in Beylikova ilçesinde canice öldürülen eşeğin sahibi Recep Çakır, şüphelilerin bir an önce yakalanarak cezalandırılmasını istediğini söyledi.Beylikova ilçesi Doğanoğlu Mahallesi’nde iki şüpheli şahsın, bir eşeği darp edip ardından bıçakladıktan sonra öldürdüğü iddia edildi.

İşkence edilerek öldürülen eşeğin sahibi konuştu

Eskişehir’in Beylikova ilçesinde canice öldürülen eşeğin sahibi Recep Çakır, şüphelilerin bir an önce yakalanarak cezalandırılmasını istediğini söyledi.
Beylikova ilçesi Doğanoğlu Mahallesi’nde iki şüpheli şahsın, bir eşeği darp edip ardından bıçakladıktan sonra öldürdüğü iddia edildi. Kaybolan eşeği arayan vatandaş, yol kenarında hayvanı ölü buldu. Eşeğine bakan vatandaş, gözlerinin oyulduğunu ve bazı bölgelerinde işkence izlerini fark edince, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Birçok platformdan, suçluların gerekli cezayı alması konusunda kamuoyu oluşturulurken, incelemeler sonunda eşeğin birçok yerinde yara izine rastlandığı, gözlerinin de oyulduğu öğrenildi. Şüpheliler hakkındaki suç duyurusu sonrasında konuyla ilgili çalışmanın başlatıldığı belirtildi.

“Suçluların bulunup cezalandırılmasını talep ediyorum”
Olay hakkında konuşan eşeğin sahibi Recep Çakır, "Normalde salı günleri bizim pazarımız vardır. Genel ihtiyaçlarımı karşılamak için ilçe merkezine geldim. Alıveriş sonrasında koyunlarımın yanına geri döndüm. Geri döndüğümde atımın yanında eşeğimi göremeyince çevrede arama başladım. Yaklaşık 1 kilometre ilerde gözleri oyulmuş şekilde buldum. Olayı adli mercilere bildirdim. Araştırma sürüyor. Ben yapanlardan şikayetçiyim. Suçluların yakalanmasını ve gerekenin yapılmasını talep ediyorum. Eşeğim erkekti. Ancak tecavüze uğramış. Suçluların bulunmasını istiyorum. Başkalarının canı yanmasın. Ben devletime güveniyorum” dedi.

İşkence edilerek öldürülen eşeğin sahibi konuştu

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Yürekler ağza geldi! Ünlü modacı podyumda yere kapaklandı! Yürekler ağza geldi! Ünlü modacı podyumda yere kapaklandı!
Tarihi bölgede ilginç evlenme teklifiTarihi bölgede ilginç evlenme teklifi
En Çok Okunan Yerel Haberler
Gelin arabasında gülümseten yazı
Gelin arabasında gülümseten yazı
Gemerek Devlet Hastanesi Başhekimi Değişti
Gemerek Devlet Hastanesi Başhekimi Değişti
Antalya’da konut satışlarında yüzde 25’lik artış
Antalya’da konut satışlarında yüzde 25’lik artış
Mardin Büyükşehir Belediye zabıtasından HES kodu denetimi
Mardin Büyükşehir Belediye zabıtasından HES kodu denetimi
Denizli’de 9 araçlı zincirlemeli trafik kazası: 2 yaralı
Denizli’de 9 araçlı zincirlemeli trafik kazası: 2 yaralı
Konyaspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları
Konyaspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları

Eskişehir Namaz Vakitleri 15 Eylül Salı

İmsak
05:07
Sabah
06:32
Öğle
12:58
İkindi
16:29
Akşam
19:14
Yatsı
20:33
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Esnaf sıkıntılarına kulak verilmesini istiyor
Esnaf sıkıntılarına kulak verilmesini istiyor
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Ayağa bile kalkamıyordum"
KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Ayağa bile kalkamıyordum"
Eskişehir'de Kovid-19 salgınına karşı yeni tedbirler alındı
Eskişehir'de Kovid-19 salgınına karşı yeni tedbirler alındı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.