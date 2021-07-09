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İskenderun Körfezi'nde kargo gemisinde 176,6 kilogram kokain ele geçirildi

09.07.2021 15:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İskenderun Körfezi'nde kargo gemisinde 176,6 kilogram kokain ele geçirildi

İskenderun Körfezi'nde kargo gemisinde 176,6 kilogram kokain ele geçirildi

İskenderun Körfezi'nde bir kargo gemisinde 176,6 kilogram kokain ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ile Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ekipleri, Mersin Limanı'ndan İskenderun Limanı'na gelen yabancı uyruklu bir kargo gemisinde uyuşturucu bulunduğu bilgisine ulaştı.

Seyir halindeyken kontrollü şekilde durdurulup limana yaklaştırılan gemide, konteyner içerisinde gizlenmiş 161 parça halinde 176,6 kilogram kokain bulundu.

Ele geçirilen uyuşturucuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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