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İskenderun Körfezi'nde rahatsızlanan yük gemisinin kaptanı hastaneye kaldırıldı

07.09.2021 09:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İskenderun Körfezi'nde rahatsızlanan yük gemisinin kaptanı hastaneye kaldırıldı

İskenderun Körfezi'nde rahatsızlanan yük gemisinin kaptanı hastaneye kaldırıldı

İskenderun Körfezi'nde rahatsızlanan yük gemisinin yabancı uyruklu kaptanı hastanede tedavi altına alındı.

Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ve 112 Acil Servis ekipleri, İskenderun Körfezi'nde Togo bayraklı "Sea Eagle" isimli yük gemisinin Mısırlı kaptanının nefes almakta güçlük çektiği ihbarı üzerine harekete geçti.

Gemide ilk müdahalesi yapılan kaptan, sahil güvenlik botuyla çıkarıldığı karada hazır bekletilen ambulansla İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaptanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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