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İskenderun Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu protokolü imzalandı

HATAY HABERLERİ  | 28.07.2020 15:18 | Son Güncelleme

Hatay Valisi Rahmi Doğan, hayırsever iş insanı Ersin Şahin ile İskenderun ilçesinde yapılması planlanan Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okul binası yapımı ile ilgili protokol imzaladı.İskenderun Valilik Çalışma Ofisinde imzalanan protokolde Vali Rahmi Doğan ve hayırsever iş insanı Ersin Şahin’in yanı sıra Hatay Milletvekili Abdülkadir Özel, İskenderun Kaymakamı İskender Yönden İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, İl Milli Eğitim Müdürü Kemal Karahan, İskenderun İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Köseoğlu hazır bulundu.Protokol imza töreninde konuşan Vali Doğan, "Ülkemizin geleceği olan çocuklarımız, gençlerimiz bizler için çok değerli.

İskenderun Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu protokolü imzalandı

Hatay Valisi Rahmi Doğan, hayırsever iş insanı Ersin Şahin ile İskenderun ilçesinde yapılması planlanan Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okul binası yapımı ile ilgili protokol imzaladı.
İskenderun Valilik Çalışma Ofisinde imzalanan protokolde Vali Rahmi Doğan ve hayırsever iş insanı Ersin Şahin’in yanı sıra Hatay Milletvekili Abdülkadir Özel, İskenderun Kaymakamı İskender Yönden İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, İl Milli Eğitim Müdürü Kemal Karahan, İskenderun İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Köseoğlu hazır bulundu.
Protokol imza töreninde konuşan Vali Doğan, "Ülkemizin geleceği olan çocuklarımız, gençlerimiz bizler için çok değerli. Onların da vatanına milletine hayırlı birer birey olabilmeleri hiç kuşkusuz ki alacakları eğitimden geçmektedir. Bizler gençlerimizin kaliteli eğitim alabilmeleri adına çalışıyoruz çalışmaya da devam edeceğiz. Tabi Bizlerin yapmış olduğu çalışmalar dışında hayırsever iş insanlarımız da bize bu konu da yardımcı oluyor. Ersin Bey’i artık yakinen tanıyoruz. Çünkü bizim görevde bulunduğumuz süre içerisinde daha önce de birkaç protokol imzaladık kendileriyle. Sağ olsun hayır işlerinde bizlere sürekli destek sağlıyor. Bugün de İskenderun için 60 yataklı bir öğretmen evi protokolü imzalayacağız ve yapımı tamamlandıktan sonra da Milli Eğitim Müdürlüğümüze devredeceğiz" dedi.

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