YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hatay
  4. İskenderun’da 1. Kitap Günleri Fuarı coşkusu

İskenderun’da 1. Kitap Günleri Fuarı coşkusu

HATAY HABERLERİ  | 08.02.2020 15:30 | Son Güncelleme

Hatay’ın İskenderun belediyesi tarafından bu yıl ilki gerçekleştirilen 1.Kitap Günleri Fuarı, yoğun ilgi ve coşkuyla açıldı.Atatürk Alanında imza ve söyleşi salonunda düzenlenen fuarın açılışında konuşan İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, belediye olarak rutin hizmetlerin yanı sıra sosyal belediyecilik anlamında farklı organizasyonlara imza attıklarını belirterek kültürel faaliyetlerle farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını belirtti.

Hatay’ın İskenderun belediyesi tarafından bu yıl ilki gerçekleştirilen 1.Kitap Günleri Fuarı, yoğun ilgi ve coşkuyla açıldı.
Atatürk Alanında imza ve söyleşi salonunda düzenlenen fuarın açılışında konuşan İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, belediye olarak rutin hizmetlerin yanı sıra sosyal belediyecilik anlamında farklı organizasyonlara imza attıklarını belirterek kültürel faaliyetlerle farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını belirtti. Başkan Tosyalı,”İskenderun 1.Kitap Günleri birbirinden değerli 100 yazarımız, ,70 standımız, 180 yayınevimizin katılımıyla 16 Şubat tarihine kadar saat 09.30 ile 21.00 saatleri arasında kitapseverlerin ziyaretine açık olacak. Kitap Fuarımız da yazar okur buluşmaları, söyleşiler, imza günleri ve çeşitli etkinlikler de yer alacak. Bu vesile ile tüm katılımcı yazarlarımıza ve siz değerli konuklarımıza teşekkür ediyor ”şeklinde konuştu.
Hatay Valisi Rahmi Doğan da, fuarın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek hayırlı uğurlu olmasını diledi. Vali Doğan, "Çocuklarımızı geleceğe hazırlamak için onları kitap ile tanıştırmak lazım. Atalarımızın dediği gibi kalem kılıçtan keskindir bu coğrafyada hem kalemimiz ile hem kılıcımız ile durabilmek istiyorsak çocuklarımızı kitaplarla tanıştırmamız lazım aksi takdirde zara düşeriz, zora düşeriz, darda kalırız" dedi
Yapılan konuşmaların ardından fuarın açılış kurdelesi kesildi ve davetliler kitap stantlarını gezerek yazarlarla sohbet ettiler kitapları incelediler.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
AVM'de silahlı kavga! Ölü ve yaralılar varAVM'de silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Lider Sivasspor, Medipol Başakşehir maçına hazır

Lider Sivasspor, Medipol Başakşehir maçına hazır

Büyükşehir, selin vurduğu Pozantı’da çalışmalara başladı

Büyükşehir, selin vurduğu Pozantı’da çalışmalara başladı

Şehitler için mevlit okutuldu helva dağıtıldı

Şehitler için mevlit okutuldu helva dağıtıldı

KO-MEK Değirmendere kurs merkezi, yeni yerinde

KO-MEK Değirmendere kurs merkezi, yeni yerinde

Bakan Soylu, Elazığ merkezli deprem sonrası bölgeye giden yardımları anlattı:

Bakan Soylu, Elazığ merkezli deprem sonrası bölgeye giden yardımları anlattı:

İlçe Tarım Müdürü Altıntaş için veda yemeği

İlçe Tarım Müdürü Altıntaş için veda yemeği

Hatay Namaz Vakitleri 8 Şubat Cumartesi

İmsak
06:04
Sabah
07:24
Öğle
12:54
İkindi
15:49
Akşam
18:15
Yatsı
19:30

Hatay Nöbetçi Eczaneler 8 Şubat Cumartesi

Aslanlar Eczanesi
Antakya
Bildiren Eczanesi
Antakya
Büyük Eczanesi
Antakya
Çekmece Eczanesi
Antakya
Anadolu Eczanesi
Iskenderun
Bülent Eczanesi
Iskenderun
Dal Eczanesi
Iskenderun
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Suriye sınırına obüs ve tank sevkiyatı

Suriye sınırına obüs ve tank sevkiyatı

Hatay’da "Duman 9" operasyonu: 17 gözaltı

Hatay’da "Duman 9" operasyonu: 17 gözaltı

Samandağ’da kuru ot yangını

Samandağ’da kuru ot yangını

İskenderun’da Deniz Er Eğitim Alayı Mehmetçikleri yemin etti

İskenderun’da Deniz Er Eğitim Alayı Mehmetçikleri yemin etti

Belde sakinlerinin genelev isyanı

Belde sakinlerinin genelev isyanı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.