YURTHABER
  4. İskenderun’da başarılı polisler ödüllendirildi

İskenderun’da başarılı polisler ödüllendirildi

HATAY HABERLERİ  | 20.01.2020 12:35 | Son Güncelleme

Hatay’ın İskenderun ilçesinde son günlerde uyuşturucu ile mücadelede başarı gösteren polislere teşekkür belgesi verildi.İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polislere İskenderun Kaymakamlığı tarafından uygun görülen teşekkür belgeleri Emniyet Müdürü Nevzat Güneş tarafından verildi.

İskenderun’da başarılı polisler ödüllendirildi

Hatay’ın İskenderun ilçesinde son günlerde uyuşturucu ile mücadelede başarı gösteren polislere teşekkür belgesi verildi.
İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polislere İskenderun Kaymakamlığı tarafından uygun görülen teşekkür belgeleri Emniyet Müdürü Nevzat Güneş tarafından verildi. Güneş törende, "Aylarca teknik ve fiziki takip yaptınız, büyük emek verdiniz. Sizlerle birlikte uyuşturucu ile mücadelemiz devam edecek. Emeklerinize sağlık" dedi.
Güneş daha sonra polislere teşekkür belgelerini takdim etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Giyinmek istemiyorum' dedi, sokak ortasında çırılçıplak soyunup... 'Giyinmek istemiyorum' dedi, sokak ortasında çırılçıplak soyunup...
Samandağ’da ev yangınıSamandağ’da ev yangını
Karnesiyle doktoruna koştuKarnesiyle doktoruna koştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Uğradığı silahlı saldırı sonrası hayatını kaybeden Nakşibendi Şeyhi için sosyal medyada taziye ve kınama mesajları

Uğradığı silahlı saldırı sonrası hayatını kaybeden Nakşibendi Şeyhi için sosyal medyada taziye ve kınama mesajları

Üvey ağabeyini öldüren zanlı tutuklandı

Üvey ağabeyini öldüren zanlı tutuklandı

Tartıştığı kuzenini 3 kurşunla öldüren şahıs tutuklandı

Tartıştığı kuzenini 3 kurşunla öldüren şahıs tutuklandı

İletişim ve Sinema öğrencileri Erzurum’da buluşuyor

İletişim ve Sinema öğrencileri Erzurum’da buluşuyor

Uyuşturucu satıcıları yakayı ele verdi

Uyuşturucu satıcıları yakayı ele verdi

TEV’den burs için etkinlik

TEV’den burs için etkinlik

Hatay Namaz Vakitleri 20 Ocak Pazartesi

İmsak
06:14
Sabah
07:37
Öğle
12:51
İkindi
15:32
Akşam
17:55
Yatsı
19:13

Hatay Nöbetçi Eczaneler20 Ocak Pazartesi

Antakya Eczanesi
Antakya
Defne Eczanesi
Antakya
Duru Faysal Eczanesi
Antakya
Resat Eczanesi
Antakya
Bora Eczanesi
Iskenderun
Mıray Eczanesi
Iskenderun
Onur Eczanesi
Iskenderun
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Mehmetçik yeni yılı sınırda eli tetikte karşıladı!

Mehmetçik yeni yılı sınırda eli tetikte karşıladı!

Kazada yaralandığı sanılan kadın, oğlunu öldürüp intihar girişiminde bulunmuş

Kazada yaralandığı sanılan kadın, oğlunu öldürüp intihar girişiminde bulunmuş

Hatay'daki cinayetin şüphelisi tutuklandı

Hatay'daki cinayetin şüphelisi tutuklandı

Hatay'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Hatay'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Belde sakinlerinin genelev isyanı

Belde sakinlerinin genelev isyanı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.