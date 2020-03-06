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İskenderun’da Bocce Turnuvası sona erdi

HATAY HABERLERİ  | 06.03.2020 15:01 | Son Güncelleme

Hatay’ın İskenderun ilçesinde düzenlenen Okullararası Bocce Turnuvası sona erdi.Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından İskenderun Barbaros Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kompleksinde gerçekleştirilen turnuva küçükler, yıldızlar ve gençler Bocce Petank il birinciliği kategorisinde yapıldı.Şehitler için saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşının okunmasının ardından başlayan turnuvada sporcular attıkları topları, hedef topa (pallinoya) yakın olmasını sağlamak için kıyasıya mücadele etti.Turnuvada dereceye girenler şöyle belirlendi:Küçük kızlar ve erkekler kategorisinde Antakya Defne Özengili ortaokulu birinci, Kırıkhan Şehit Atilla Kurt ortaokulu ikinci.Yıldız kızlarda Reyhanlı Kavalcık Ertuğrul Gazi ortaokulu birinci, Antakya Maşuklu Hayrittin Çolakoğlu ortaokulu ikinci.Yıldız erkeklerde Reyhanlı Kavalcık Ertuğrul Gazi Ortaokulu birinci, Kırıkhan Şehit Atilla Kurt Ortaokulu ikinci oldu.Genç Kızlarda Barbaros Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birinci, Antakya Necmi Asfuroğlu Anadolu Lisesi ikinci.Genç erkeklerde ise Dörtyol Süleyman Demirel Anadolu Lisesi birinci, İskenderun Demir Çelik Anadolu Lisesi ikinci oldu.Rakiplerine karşı daha iyi atış yapıp puanları tek tek toplayarak dereceye giren okullara düzenlenen törenle kupa ve madalyalarını İskenderun Kaymakamı İskender Yönden, Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Köseoğlu, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ferit Ali Gündel, Muhyiddin İbni Arabi KYK Müdürü Mehmet Ali Yılmaz, Barbaros Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Fatma Dursun, TBBDF Hatay İl Temsilcisi Emre Gökçen ve Başantrenör Semih Balcıoğlu takdim etti.

Hatay’ın İskenderun ilçesinde düzenlenen Okullararası Bocce Turnuvası sona erdi.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından İskenderun Barbaros Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kompleksinde gerçekleştirilen turnuva küçükler, yıldızlar ve gençler Bocce Petank il birinciliği kategorisinde yapıldı.
Şehitler için saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşının okunmasının ardından başlayan turnuvada sporcular attıkları topları, hedef topa (pallinoya) yakın olmasını sağlamak için kıyasıya mücadele etti.
Turnuvada dereceye girenler şöyle belirlendi:
Küçük kızlar ve erkekler kategorisinde Antakya Defne Özengili ortaokulu birinci, Kırıkhan Şehit Atilla Kurt ortaokulu ikinci.
Yıldız kızlarda Reyhanlı Kavalcık Ertuğrul Gazi ortaokulu birinci, Antakya Maşuklu Hayrittin Çolakoğlu ortaokulu ikinci.
Yıldız erkeklerde Reyhanlı Kavalcık Ertuğrul Gazi Ortaokulu birinci, Kırıkhan Şehit Atilla Kurt Ortaokulu ikinci oldu.
Genç Kızlarda Barbaros Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birinci, Antakya Necmi Asfuroğlu Anadolu Lisesi ikinci.
Genç erkeklerde ise Dörtyol Süleyman Demirel Anadolu Lisesi birinci, İskenderun Demir Çelik Anadolu Lisesi ikinci oldu.
Rakiplerine karşı daha iyi atış yapıp puanları tek tek toplayarak dereceye giren okullara düzenlenen törenle kupa ve madalyalarını İskenderun Kaymakamı İskender Yönden, Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Köseoğlu, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ferit Ali Gündel, Muhyiddin İbni Arabi KYK Müdürü Mehmet Ali Yılmaz, Barbaros Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Fatma Dursun, TBBDF Hatay İl Temsilcisi Emre Gökçen ve Başantrenör Semih Balcıoğlu takdim etti.

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