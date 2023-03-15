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İskenderun'da çadırların sökülerek vatandaşların sokakta bırakıldığı iddialarına ilişkin açıklama:

15.03.2023 08:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, gönüllüler tarafından kurulan çadırların yerinden sökülerek vatandaşların sokakta bırakıldığına yönelik iddiaların asılsız olduğunu bildirdi.

İskenderun'da çadırların sökülerek vatandaşların sokakta bırakıldığı iddialarına ilişkin açıklama:

Demiryürek, yaptığı yazılı açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki bir çadır alanında gönüllüler tarafından kurulan çadırların söküldüğüne yönelik iddialar yer aldığını belirtti.

İddiaların asılsız olduğunu ifade eden Demiryürek, şunları kaydetti:

"Öncelikle ortada bırakılan hiçbir vatandaşımız yoktur. Anılan bölgede daha önce bir STK tarafından kurulan çadırlar Kaymakamlığımız koordinesinde ilgili STK'nin de onayı alınarak askeri birliklerimiz marifetiyle AFAD çadırları ile değiştirilmiştir. Çadırların zeminine yağmur ve rüzgara karşı yalıtım malzemesi döşenmiştir. Çadır alanının hemen yakınında bulunan spor salonuna 10 çamaşır, 10 kurutma makinesinin kurulumu sağlanmıştır. Yine aynı spor salonu içerisinde vatandaşlarımızın ücretsiz faydalanacağı bir sosyal marketin açılması için gerekli hazırlıklar yapılmıştır. Tüm bu işlemler yapılırken hiçbir vatandaşımız yerinden edilmemiştir."

İskenderun'da kurulu bulunan 65 çadır alanında afetzedelere daha iyi yaşam şartları sunabilmek adına aralıksız mesai yaptıklarını ve bundan sonra da aynı amaç için çalışmaya devam edeceklerini aktaran Demiryürek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Hiç kimsenin sivil toplum gönüllüsü maskesiyle kamusal alanda kamu görevlilerini vazifelerini yapamaz hale getirmesine, kamuya ait spor salonuna el koymasına, kamuya ait bir çadır kenti özerk bir yönetim alanıymış gibi göstermesine asla müsamaha etmeyeceğiz."

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Anahtar Kelimeler:
İskenderun çadır

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