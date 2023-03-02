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İskenderun'da demir çelik fabrikalarında ara verilen üretim yeniden başladı

02.03.2023 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin demir çelik üretiminin önemli bir kısmının gerçekleştiği Hatay'ın İskenderun ilçesindeki fabrikalarda, deprem nedeniyle verilen aranın ardından yeniden üretime başlandı.

İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Sanem Akpınar, AA muhabirine, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bütün fabrikaların, hasar durumunu tespit etmek için üretimi durdurduğunu belirtti.

Akpınar, fabrikaların gerekli kontrollerini yapıp, eksikliklerini gidermesinin ardından üretimin yeniden başladığını ifade ederek, mart ayının sonuna doğru da tam kapasiteyle hizmet verileceğini söyledi.

Türkiye'deki demir çelik üretiminin 55 milyon ton olduğunu dile getiren Akpınar, "Bizim bölgemiz, bunun üçte birini karşılar durumda. Aldığımız bilgiye göre depremden etkilenen 11 ilde aylık yaklaşık 1 milyon ton demir ihtiyacı meydana gelecek. 1 milyon ton bu bölgedeki fabrikalarımızdan fazlasıyla karşılanacak durumda. Fabrikalarımız fazla üretimi de yapabilecek esnekliğe sahip. İhtiyaç olması halinde üretim artırımına rahatlıkla geçebilecek." dedi.

Üretimin devam etmesinin önemine dikkati çeken Akpınar, bunun domino etkisi ile şehri canlandıracağına inandıklarını belirtti.

Akpınar, "Fabrikalar çalışmalı, hayat tekrar olabildiğince normal akışına doğru gitmeli. En büyük gayretimiz şu anda bu." ifadelerini kullandı.

Kentte 10'un üzerindeki büyük fabrikalarda yaklaşık 20 bin kişinin çalıştığını dile getiren Akpınar, iş gücünün çok büyük kısmının iki depremden sonra şehirden ayrılmak zorunda kaldığını kaydetti.

Bir kısmının geri döneceğine dair duyum aldıklarını anlatan Akpınar, "Fakat ailelerini güvenli bir alana bırakmalı, çocukların eğitimini ayarlamalılar. İnsanlarımızı tekrar şehrimize çekerek kaldıkları yerden başlamaları büyük önceliğimiz. Çalışmalarımız bu çerçevede yürüyor." diye konuştu.

"YURT İÇİ VE YURT DIŞINDAN TALEPLER GELMEYE BAŞLADI"

Ekinciler Demir Çelik Fabrikasında kalite kontrol ve iş güvenliği sorumlusu Ahmet Alnıaçık ise fabrikada deprem sonrası tüm üretimin durduğunu, depremin ardından fabrikanın yeniden faaliyete geçmesi için kapsamlı kontrol yapıldığını söyledi.

Alnıaçık, günler süren kontrol denetimlerin ardından üretime başladıklarını ifade ederek, şöyle dedi:

"Deprem dolayısıyla demire olan talep artacak. 1 milyon ton çelik sözümüz var bölge olarak hükümetimize, devletimize. Bunu yerine getireceğiz. Yurt içi ve yurt dışından talepler gelmeye başladı. Bunları yerine getireceğiz."

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Anahtar Kelimeler:
İskenderun Demir Çelik fabrika üretim

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