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İskenderun’da kaçakçılık operasyonu

HATAY HABERLERİ  | 27.07.2020 17:12 | Son Güncelleme

Hatay’ın İskenderun ilçesinde bir ev ve iş yerinde kaçak içki, elektronik sigara likiti ve nargile tütünü ele geçirildi.Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele kapsamında yaptığı çalışmalar kapsamında Gözcüler Mahallesinde ikamet eden İ.G.

İskenderun’da kaçakçılık operasyonu

Hatay’ın İskenderun ilçesinde bir ev ve iş yerinde kaçak içki, elektronik sigara likiti ve nargile tütünü ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele kapsamında yaptığı çalışmalar kapsamında Gözcüler Mahallesinde ikamet eden İ.G. isimli şahsın evinde ve iş yerinde arama yapıldı.
Aramalar sonucunda 69 litre içime hazır boğma rakı, 2 adet viski, 15 adet şişe rakı, 130 adet elektronik sigara likiti, 15 kg nargile tütünü ele geçirildi.
Olayla ilgili İ.G. isimli şahsa kaçakçılık suçundan işlem yapıldı.

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