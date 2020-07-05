YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hatay
  4. İskenderun’da okçular nefes kesti

İskenderun’da okçular nefes kesti

HATAY HABERLERİ  | 05.07.2020 14:50 | Son Güncelleme

Hatay’ın İskenderun ilçesinde ‘5 Temmuz Kültür, Sanat ve Turizm Festivali’ etkinlikleri kapsamında tarihi 5 Temmuz İskenderun Stadyumunda atlı okçuların gösterisi nefesleri kesti.İskenderun Belediyesi, Kaymakamlık ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen ödüllü okçuluk yarışmalarında okçular yeteneklerini sergiledi.İskenderun Gençlik ve Spor ilçe müdürü Ferit Ali Gündel, festival etkinlikleri kapsamında 5 Temmuz Stadyumu içerisinde okçuluk yarışmaları düzenlendiklerini, bireysel okçuluk yarışmalarında derece girenlere çeyrek altın verdiklerini söyledi.Yarışmada ok atan İskenderun Belediye Başkanı M.

Hatay’ın İskenderun ilçesinde ‘5 Temmuz Kültür, Sanat ve Turizm Festivali’ etkinlikleri kapsamında tarihi 5 Temmuz İskenderun Stadyumunda atlı okçuların gösterisi nefesleri kesti.
İskenderun Belediyesi, Kaymakamlık ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen ödüllü okçuluk yarışmalarında okçular yeteneklerini sergiledi.
İskenderun Gençlik ve Spor ilçe müdürü Ferit Ali Gündel, festival etkinlikleri kapsamında 5 Temmuz Stadyumu içerisinde okçuluk yarışmaları düzenlendiklerini, bireysel okçuluk yarışmalarında derece girenlere çeyrek altın verdiklerini söyledi.
Yarışmada ok atan İskenderun Belediye Başkanı M. Fatih Tosyalı, "İlçemizde okçuluk sporunun yaygınlaşması beni mutlu etmiştir. Okçuluk sporunu gerçekten çok beğendim. İlçe gençlik ve spor müdürlünün kurslarına bende katılmaya çalışacağım. Gerçekten güzel bir yarışma ve gösteri izledik. Tüm sporcularımızı kutluyorum" diye konuştu.
Yarışmaların finalinde ise atlı okçuluk gösterileri nefesleri kesti. At üzerinde ok atarak hedef vurma, kılıçla karpuz kesme gösterisi izleyenlerden alkış aldı.
Yarışmalar sonunda dereceye girenlere ödüllerini Belediye Başkanı M. Fatih Tosyalı, İskenderun Gençlik ve Spor Müdürü Ferit Ali Gündel ve protokol tarafından takdim edildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Mahkemeden flaş karar: Kesilen salgın cezaları geçersizMahkemeden flaş karar: Kesilen salgın cezaları geçersiz
Mehmetçik yeni yılı sınırda eli tetikte karşıladı!Mehmetçik yeni yılı sınırda eli tetikte karşıladı!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Emniyet Amiri Öner, Endenozya’ya gidiyor

Emniyet Amiri Öner, Endenozya’ya gidiyor

Samsun’da otostop rezaleti

Samsun’da otostop rezaleti

Türkiye’nin en büyük mahallesinde yol yapım çalışmaları sürüyor

Türkiye’nin en büyük mahallesinde yol yapım çalışmaları sürüyor

Çöl sıcakları kendini hissettirmeye başladı

Çöl sıcakları kendini hissettirmeye başladı

Büyükşehirden asfalt çalışması

Büyükşehirden asfalt çalışması

Bayburt'ta kaz çiftliği kuran üç arkadaş siparişlere yetişemiyor

Bayburt'ta kaz çiftliği kuran üç arkadaş siparişlere yetişemiyor

Hatay Namaz Vakitleri 5 Temmuz Pazar

İmsak
03:35
Sabah
05:17
Öğle
12:45
İkindi
16:34
Akşam
20:03
Yatsı
21:38

Hatay Nöbetçi Eczaneler 5 Temmuz Pazar

Okyanus Eczanesi
Antakya
Saglık Eczanesi
Antakya
Senol Eczanesi
Antakya
Yaşam Eczanesi
Antakya
Görgülü Eczanesi
Iskenderun
Karaalı Eczanesi
Iskenderun
Kevser Eczanesi
Iskenderun
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Hatay'da silahlı saldırıda bir çocuk öldü, dedesi yaralandı

Hatay'da silahlı saldırıda bir çocuk öldü, dedesi yaralandı

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

ATSO Başkanı Çinçin: "Beyza Piliç Hatay’ın gurur kaynağı"

ATSO Başkanı Çinçin: "Beyza Piliç Hatay’ın gurur kaynağı"

Belde sakinlerinin genelev isyanı

Belde sakinlerinin genelev isyanı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.