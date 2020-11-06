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İskenderun’da okullara hijyen malzemeleri dağıtıldı

HATAY HABERLERİ  | 06.11.2020 10:21 | Son Güncelleme

Hatay’ın İskenderun ilçesinde tüm eğitim kurumlarına Covid-19 tedbirleri kapsamında hijyen malzemeleri dağıtıldı.Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gönderilen malzemeler İskenderun Kaymakamı İskender Yönden tarafından, İskenderun İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Köseoğlu, şube müdürleri ve okul müdürlerinin katılımı ile dağıtımı yapıldı.İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü binasında yapılan dağıtım töreninde maske, el dezenfektanı, sıvı sabun, yüzey temizleyici ve diğer temizlik malzemeleri Kaymakam İskender Yönden tarafından okul müdürlerine teslim edildi.Kaymakamı İskender Yönden, okullarda idareci ve öğretmenlerin gayretiyle eğitim öğretimin güvenli bir şekilde devam ettiğini belirterek, "Toplumun genelinde olduğu gibi okullarda da maske, mesafe ve temizlik önemli maliyeti yaklaşık olarak 400 bin lira olan malzemelerin dağıtımını yaptık" dedi.Öğrencilere hijyenik bir ortam sağlama çabası içerisinde olduklarını söyleyen İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Köseoğlu, "Okullarımızın tamamını maske, mesafe ve hijyen kurallarına uygun hale getirdik.

İskenderun’da okullara hijyen malzemeleri dağıtıldı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde tüm eğitim kurumlarına Covid-19 tedbirleri kapsamında hijyen malzemeleri dağıtıldı.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gönderilen malzemeler İskenderun Kaymakamı İskender Yönden tarafından, İskenderun İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Köseoğlu, şube müdürleri ve okul müdürlerinin katılımı ile dağıtımı yapıldı.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü binasında yapılan dağıtım töreninde maske, el dezenfektanı, sıvı sabun, yüzey temizleyici ve diğer temizlik malzemeleri Kaymakam İskender Yönden tarafından okul müdürlerine teslim edildi.
Kaymakamı İskender Yönden, okullarda idareci ve öğretmenlerin gayretiyle eğitim öğretimin güvenli bir şekilde devam ettiğini belirterek, "Toplumun genelinde olduğu gibi okullarda da maske, mesafe ve temizlik önemli maliyeti yaklaşık olarak 400 bin lira olan malzemelerin dağıtımını yaptık" dedi.
Öğrencilere hijyenik bir ortam sağlama çabası içerisinde olduklarını söyleyen İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Köseoğlu, "Okullarımızın tamamını maske, mesafe ve hijyen kurallarına uygun hale getirdik. El birliği içerisinde tüm kurumlarımızla çalışarak bu süreci birlikte atlatacağız" diye konuştu.

İskenderun’da okullara hijyen malzemeleri dağıtıldı

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