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İskenderun’da silah kaçakçılığı operasyonu

20.01.2021 13:21 | Son Güncelleme:
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İskenderun’da silah kaçakçılığı operasyonu

Hatay’ın İskenderun ilçesinde silah kaçakçılığı ve mermi ticaretine yönelik yapılan çalışmalarda 2 tabanca, 2 tüfek ve çok sayıda mermi ve dolu kartuş ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, silah kaçakçılığı ve mermi ticaretine yönelik yapılan araştırma ve yakalama çalışmalarında Numune ve Muradiye Mahallelerinde tespit edilen ikametlerde yaptıkları aramada, 2 adet tabanca, 2 adet av tüfeği, 75 adet 9.19 mm mermi, 50 dolu kartuş ele geçirildi.Gözaltına alınan, M.B.

Hatay’ın İskenderun ilçesinde silah kaçakçılığı ve mermi ticaretine yönelik yapılan çalışmalarda 2 tabanca, 2 tüfek ve çok sayıda mermi ve dolu kartuş ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, silah kaçakçılığı ve mermi ticaretine yönelik yapılan araştırma ve yakalama çalışmalarında Numune ve Muradiye Mahallelerinde tespit edilen ikametlerde yaptıkları aramada, 2 adet tabanca, 2 adet av tüfeği, 75 adet 9.19 mm mermi, 50 dolu kartuş ele geçirildi.
Gözaltına alınan, M.B. ve M.V. isimli şahıslar hakkında yasal işlem yapıldı.

İskenderun’da silah kaçakçılığı operasyonu

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