YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hatay
  4. İskenderun’da sokağa çıkma kısıtlamalarını sıkı denetim

İskenderun’da sokağa çıkma kısıtlamalarını sıkı denetim

HATAY HABERLERİ  | 20.12.2020 19:00 | Son Güncelleme

Hatay’ın İskenderun ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasında emniyet ekiplerince denetim yapıldı.İskenderun ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri ilçenin özellikle tepe mahallelerinde motorize yunus ekipleri ve asayiş ekiplerinin katıldığı kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi.

Hatay’ın İskenderun ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasında emniyet ekiplerince denetim yapıldı.
İskenderun ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri ilçenin özellikle tepe mahallelerinde motorize yunus ekipleri ve asayiş ekiplerinin katıldığı kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Cadde ve sokaklarda ring atan ekipler sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen dışarıda bulunan kişileri ve seyir halindeki araçları durdurarak denetim yaptılar. Yapılan denetimlerde aranan bir şahıs ekiplerce göz altına alınırken bir şahsın üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan kişilere ise para cezası uygulandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Kenan komutan' yıllar sonra görüntülendi'Kenan komutan' yıllar sonra görüntülendi
Hatay'da mobilya imalathanesinde yangın! 5 iş yeri zarar gördüHatay'da mobilya imalathanesinde yangın! 5 iş yeri zarar gördü
1/

Hatay Namaz Vakitleri 20 Aralık Pazar

İmsak
06:10
Sabah
07:35
Öğle
12:38
İkindi
15:10
Akşam
17:31
Yatsı
18:51

Hatay Nöbetçi Eczaneler20 Aralık Pazar

Aközcan Eczanesi
Antakya
Binnur Eczanesi
Antakya
Çarşı Eczanesi
Antakya
Organik Eczanesi
Antakya
Bahar Tecik Eczanesi
Iskenderun
Başar Eczanesi
Iskenderun
Emek Eczanesi
Iskenderun
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.