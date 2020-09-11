İskenderun’da uyuşturucu operasyonu

Hatay’ın İskenderun ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında H. İ. Ö. isimli şahsın Yıldırımtepe Mahallesindeki ikametinde yapılan aramada 17 adet fişek halinde alüminyum folyoya sarılı satıma hazır halde daralı ağırlığı 15 gram metamfetamin maddesi, 1 adet tabanca ve bu tabaya ait içerisinde 1 adet fişek bulunan şarjör ele geçirildi.

Olayla ilgili, H.İ.Ö. adlı şahıs gözaltındı.

