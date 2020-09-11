YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hatay
  4. İskenderun’da uyuşturucu operasyonu

İskenderun’da uyuşturucu operasyonu

HATAY HABERLERİ  | 11.09.2020 16:26 | Son Güncelleme

Hatay’ın İskenderun ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında H.

İskenderun’da uyuşturucu operasyonu

Hatay’ın İskenderun ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında H. İ. Ö. isimli şahsın Yıldırımtepe Mahallesindeki ikametinde yapılan aramada 17 adet fişek halinde alüminyum folyoya sarılı satıma hazır halde daralı ağırlığı 15 gram metamfetamin maddesi, 1 adet tabanca ve bu tabaya ait içerisinde 1 adet fişek bulunan şarjör ele geçirildi.
Olayla ilgili, H.İ.Ö. adlı şahıs gözaltındı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Skandal şoke etti! Ünlü yıldızın eşi, kendi yeğeniyle... Skandal şoke etti! Ünlü yıldızın eşi, kendi yeğeniyle...
Mehmetçik yeni yılı sınırda eli tetikte karşıladı!Mehmetçik yeni yılı sınırda eli tetikte karşıladı!
En Çok Okunan Yerel Haberler
Yeni Malatyaspor, bu sezondan umutlu
Yeni Malatyaspor, bu sezondan umutlu
Kayserispor’da 14 futbolcunun lisansı çıktı
Kayserispor’da 14 futbolcunun lisansı çıktı
Denizlispor’a 17’lik orta saha
Denizlispor’a 17’lik orta saha
Gevrek’ten Gürkan’a anlamlı ziyaret
Gevrek’ten Gürkan’a anlamlı ziyaret
Erciyes’in zirvesinden İzmir’e selam
Erciyes’in zirvesinden İzmir’e selam
Umutlu bekleyiş hüzünle bitti
Umutlu bekleyiş hüzünle bitti

Hatay Namaz Vakitleri 11 Eylül Cuma

İmsak
04:47
Sabah
06:08
Öğle
12:37
İkindi
16:10
Akşam
18:56
Yatsı
20:12

Hatay Nöbetçi Eczaneler11 Eylül Cuma

Andı Eczanesi
Antakya
Başaran Eczanesi
Antakya
Çıray Eczanesi
Antakya
Saglık Eczanesi
Antakya
Saraç Eczanesi
Iskenderun
Selinay Eczanesi
Iskenderun
Şeyma Eczanesi
Iskenderun
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Hatay'daki orman yangınını söndürme çalışmalarına belediyeden destek
Hatay'daki orman yangınını söndürme çalışmalarına belediyeden destek
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Hatay'daki cinayetin şüphelisi tutuklandı
Hatay'daki cinayetin şüphelisi tutuklandı
Yayladağı’nda Bahar Şenliği
Yayladağı’nda Bahar Şenliği
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.