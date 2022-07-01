İskenderun'da yasa dışı balık avcılığına yönelik denetim yapıldı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşa dışı balık avcılığına yönelik denetimde denizdeki 10 kafese el konuldu.

Sahil Güvenlik Doğu Akdeniz Grup Komutanlığı, yasa dışı balık avcılığına yönelik İskenderun Körfezi'nde denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, yasa dışı balık avlamak için kullanıldığı belirlenen deniz dibindeki 10 kafese el koydu.

Denetimlerin devam edeceği bildirildi.



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