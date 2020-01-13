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  4. İskenderun’da "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" Şampiyonası

İskenderun’da "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" Şampiyonası

HATAY HABERLERİ  | 13.01.2020 17:46 | Son Güncelleme

Hatay’ın İskenderun ilçesinde ‘Yüzme Bilmeyen Kalmasın’ projesine katılarak yüzme öğrenen öğrenciler okul sporları yüzme şampiyonasında il birincisi olarak altın madalya kazandılar.8-10 Ocak tarihleri arasında İskenderun Vali Zeki Şanal Yüzme Havuzu’nda yapılan okul sporları yüzme müsabakalarında toplam 13 okul erkek ve kadın, takım ya da bireysel olarak mücadele etti.İskenderun Gençlik ve Spor Müdürü Ferit Ali Gündel, “Öğrencilerimizin elde ettiği bu başarı Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın ortak protokolü ile ‘Yüzme Bilmeyen Kalmasın’ projesinin beden bulmuş halidir.

İskenderun’da "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" Şampiyonası

Hatay’ın İskenderun ilçesinde ‘Yüzme Bilmeyen Kalmasın’ projesine katılarak yüzme öğrenen öğrenciler okul sporları yüzme şampiyonasında il birincisi olarak altın madalya kazandılar.
8-10 Ocak tarihleri arasında İskenderun Vali Zeki Şanal Yüzme Havuzu’nda yapılan okul sporları yüzme müsabakalarında toplam 13 okul erkek ve kadın, takım ya da bireysel olarak mücadele etti.
İskenderun Gençlik ve Spor Müdürü Ferit Ali Gündel, “Öğrencilerimizin elde ettiği bu başarı Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın ortak protokolü ile ‘Yüzme Bilmeyen Kalmasın’ projesinin beden bulmuş halidir. Okulların bu projede yer alarak yüzme branşına yetenekli öğrencilerin keşfedilip okul takımı kurularak yüzme branşına yönlendirilmesi, antrenörlerimiz gözetiminde yüzme öğrenmelerini sağladık. İskenderun’da yüzme bilmeyen kalmasın diyerek başladığımız kurslarımızda bugün şampiyonlar çıkarttık. Gençlerimiz bu başarılar ile inşallah Türkiye şampiyonasına da katılarak madalya alacaklarına inanıyorum” dedi.
Spor salonunda düzenlenen ödül törenine katılan Kaymakamı İskender Yönden şampiyonlara ve il birincilerine madalyalarını verdi.

İskenderun’da

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