YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hatay
  4. İskenderun’daki asayiş operasyonunda 6 gözaltı

İskenderun’daki asayiş operasyonunda 6 gözaltı

HATAY HABERLERİ  | 06.07.2020 15:44 | Son Güncelleme

Hatay’ın İskenderun ilçesinde hırsızlık, yaralama, aranan şahısların yakalanmasına yönelik emniyet birimlerince 9 ayrı adrese yapılan operasyonlarda 6 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çeşitli tarihlerde sorumluluk bölgelerinde meydana gelen ikametten, iş yerinden, otodan hırsızlık ve ateşli silahlarla işlenen suçların önlenebilmesi, suç unsurlarının ele geçirilmesi ile haklarında yakalama emri bulunan şahısların yakalanması için belirledikleri 9 ayrı adrese operasyon düzenledi.Yapılan operasyonlarda ruhsatsız tabanca, bıçak, 31 UK 181 plakalı üzerinde haciz kararı bulunan motosiklet, haklarında yakalama kararı bulunan ve çeşitli suçlardan aranan M.T., S.O., Z.K., İ.A., Y.E.K.

Hatay’ın İskenderun ilçesinde hırsızlık, yaralama, aranan şahısların yakalanmasına yönelik emniyet birimlerince 9 ayrı adrese yapılan operasyonlarda 6 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çeşitli tarihlerde sorumluluk bölgelerinde meydana gelen ikametten, iş yerinden, otodan hırsızlık ve ateşli silahlarla işlenen suçların önlenebilmesi, suç unsurlarının ele geçirilmesi ile haklarında yakalama emri bulunan şahısların yakalanması için belirledikleri 9 ayrı adrese operasyon düzenledi.
Yapılan operasyonlarda ruhsatsız tabanca, bıçak, 31 UK 181 plakalı üzerinde haciz kararı bulunan motosiklet, haklarında yakalama kararı bulunan ve çeşitli suçlardan aranan M.T., S.O., Z.K., İ.A., Y.E.K. ve T.A.Ö. adlı 6 şahıs gözaltına alındı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERTürk Pop Müziği'nin 66'lık güzeli mayolu pozuyla sosyal medyayı salladıTürk Pop Müziği'nin 66'lık güzeli mayolu pozuyla sosyal medyayı salladı
Mehmetçik yeni yılı sınırda eli tetikte karşıladı!Mehmetçik yeni yılı sınırda eli tetikte karşıladı!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Çıplak elle balık tutan adamın yeteneği şaşırttı

Çıplak elle balık tutan adamın yeteneği şaşırttı

Van’da ’15 günlük’ yasaklama

Van’da ’15 günlük’ yasaklama

Söke’de iki grup arasında silahlı kavga 2 kişi hayatını kaybetti

Söke’de iki grup arasında silahlı kavga 2 kişi hayatını kaybetti

En sıcak günlerde bile onlara durmak yok

En sıcak günlerde bile onlara durmak yok

Mangal kömürü üretmek için gece gündüz mesai yapıyorlar

Mangal kömürü üretmek için gece gündüz mesai yapıyorlar

Bakanı Kurum’dan sanayi esnafına müjdeli haber

Bakanı Kurum’dan sanayi esnafına müjdeli haber

Hatay Namaz Vakitleri 6 Temmuz Pazartesi

İmsak
03:36
Sabah
05:17
Öğle
12:45
İkindi
16:34
Akşam
20:03
Yatsı
21:37

Hatay Nöbetçi Eczaneler 6 Temmuz Pazartesi

Aközcan Eczanesi
Antakya
Hatay Eczanesi
Antakya
Rüya Eczanesi
Antakya
Sıgorta Eczanesi
Antakya
Anıl Eczanesi
Iskenderun
Kurtulan Eczanesi
Iskenderun
Mıray Eczanesi
Iskenderun
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Hatay'da Ermeni asıllı vatandaşların yaşantılarını yansıtan müze kuruldu

Hatay'da Ermeni asıllı vatandaşların yaşantılarını yansıtan müze kuruldu

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

ATSO Başkanı Çinçin: "Beyza Piliç Hatay’ın gurur kaynağı"

ATSO Başkanı Çinçin: "Beyza Piliç Hatay’ın gurur kaynağı"

Belde sakinlerinin genelev isyanı

Belde sakinlerinin genelev isyanı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.