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İskenderunlu Fenerbahçeliler Kaymakam Yönden’e forma hediye etti

HATAY HABERLERİ  | 18.07.2020 10:44 | Son Güncelleme

Hatay’ın İskenderun ilçesinde Fenerbahçeliler Derneği üyeleri, Kaymakamı İskender Yönden’e Fenerbahçe forması hediye etti.İskenderun Fenerbahçeliler Dernek Başkanı Mustafa Düzen, As Başkan Sabahattin Uygun ve beraberindeki yönetim kurulu, Kaymakam İskender Yönden’i ziyaret ederek forma hediye etti.Dernek çalışmaları hakkında Kaymakam Yönden’e bilgiler aktaran başkan Mustafa Düzen, aktif bir dernek olduklarını belirterek Kaymakam Yönden’inde bir “Fenerbahçe” taraftarı olmasından dolayı büyük mutluluk duyduklarını, sporda centilmenlik her zaman ön planda olmasını arzu ettiklerini söyledi.Kaymakam Yönden ise sporun insanlar arasındaki kardeşlik, birlik ve beraberlik duygusunun pekişmesine neden olduğunu, spor tesislerinin ve taraftar derneklerinin rolünün önemli olduğunu vurguladı.

İskenderunlu Fenerbahçeliler Kaymakam Yönden’e forma hediye etti

Hatay’ın İskenderun ilçesinde Fenerbahçeliler Derneği üyeleri, Kaymakamı İskender Yönden’e Fenerbahçe forması hediye etti.
İskenderun Fenerbahçeliler Dernek Başkanı Mustafa Düzen, As Başkan Sabahattin Uygun ve beraberindeki yönetim kurulu, Kaymakam İskender Yönden’i ziyaret ederek forma hediye etti.
Dernek çalışmaları hakkında Kaymakam Yönden’e bilgiler aktaran başkan Mustafa Düzen, aktif bir dernek olduklarını belirterek Kaymakam Yönden’inde bir “Fenerbahçe” taraftarı olmasından dolayı büyük mutluluk duyduklarını, sporda centilmenlik her zaman ön planda olmasını arzu ettiklerini söyledi.
Kaymakam Yönden ise sporun insanlar arasındaki kardeşlik, birlik ve beraberlik duygusunun pekişmesine neden olduğunu, spor tesislerinin ve taraftar derneklerinin rolünün önemli olduğunu vurguladı.

İskenderunlu Fenerbahçeliler Kaymakam Yönden’e forma hediye etti

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