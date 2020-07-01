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İskenderunlular açık hava sinemasıyla tanıştı

HATAY HABERLERİ  | 01.07.2020 22:18 | Son Güncelleme

İskenderun Belediyesi Covid 19 tedbirleri nedeniyle kapsamlı kutlamaların iptal edildiği 5 Temmuz uluslararası kültür ve turizm festivalinde açık hava sinema festival günleri etkinliği düzenledi.Türk askerinin Hatay’a İskenderun üzerinden girişinin 82.

İskenderun Belediyesi Covid 19 tedbirleri nedeniyle kapsamlı kutlamaların iptal edildiği 5 Temmuz uluslararası kültür ve turizm festivalinde açık hava sinema festival günleri etkinliği düzenledi.
Türk askerinin Hatay’a İskenderun üzerinden girişinin 82. yıl dönümü kutlamaları münasebeti ile her yıl düzenlenen 5 Temmuz uluslararası turizm ve kültür sanat festivali Covid 19 tedbirleri kapsamında sınırlı etkinlikler ile kutlanıyor. İskenderun belediyesi vatandaşların sağlığını tehlikeye atmadan festival coşkusunu yaşatmak için açık hava sinema festival günleri tertipledi. Anıt alanında düzenlenen açık hava sinema festivaline vatandaşların kimisi otomobili ile kimileri ise meydanda ayrılan yerlerde sinema keyfini yaşadılar. Otomobilde ilk kez sinema izlediklerini belirten İskenderunlular etkinlikten dolayı mutlu olduklarını dile getirdi. Büyükler kadar çocukların da memnuniyetle karşıladıkları sinema festival günlerinin Covid 19 tedbirleri kapsamında vatandaşların sağlığını düşünerek organize ettiklerini belirten belediye başkanı Fatih Tosyalı, “İnsanlarımıza festival coşkusunu yaşatmayı amaçladık. Covid önlemleri çerçevesinde İskenderun’un kurtuluş günü olan 5 Temmuz festival coşkusunu yaşatmaya çalışacağız” şeklinde konuştu.

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