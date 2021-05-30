YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. İSKİ'den Esenyurt'ta içme suyu hattına kanalizasyon karıştığı iddialarına ilişkin açıklama:

İSKİ'den Esenyurt'ta içme suyu hattına kanalizasyon karıştığı iddialarına ilişkin açıklama:

30.05.2021 16:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"İçme suyuna kanalizasyon karıştığı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Atık su hatları basınçsız, içme suyu hatları ise basınçlı hatlardır. Basınçsız hatlardaki suyun basınçlı hatlara girişi mümkün değildir. Basın yayın kuruluşlarında yer alan 'içme suyuna lağım karıştığı' iddiaları, mevcut şartlarda teknik açıdan da olanaklı değildir"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Esenyurt'ta şehir içme suyu hattına kanalizasyon karıştığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Esenyurt'ta bazı vatandaşların bulantı ve kusma gibi şikayetlerle hastaneye başvurduğu, bu kişilerin rahatsızlanmalarının içme suyundan kaynaklandığı iddia edilmişti.

İSKİ'den yapılan açıklamada, ilçede içme suyu hattına kanalizasyon karıştığı ve şebeke suyundan zehirlenmelerin yaşandığı iddialarının ardından ekiplerin ivedi harekete geçtiği belirtildi.

Şikayete konu olan bölgelerden ve diğer yerlerden numuneler alındığı aktarılan açıklamada, "Yapılan ilk kontrol neticesinde içme suyunda herhangi bir probleme rastlanmamıştır. Detaylı incelemeler için de numuneler alınmış olup, sonuçları kısa sürede öğrenilecektir." denildi.

İSKİ ve İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından içme suyu hatlarından periyodik numuneler alındığı ve kontrol yapıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bugüne kadar alınan numunelerde herhangi bir olumsuzluğa da rastlanmamıştır. Bununla birlikte içme suyuna kanalizasyon karıştığı iddiaları da gerçeği yansıtmamaktadır. Atık su hatları basınçsız, içme suyu hatları ise basınçlı hatlardır. Basınçsız hatlardaki suyun basınçlı hatlara girişi mümkün değildir. Basın yayın kuruluşlarında yer alan 'içme suyuna lağım karıştığı' iddiaları, mevcut şartlarda, teknik açıdan da olanaklı değildir."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yer: Sakarya! Polisi görünce kendilerini içeri kilitlediler Yer: Sakarya! Polisi görünce kendilerini içeri kilitlediler
Mersin'de iki aile arasında çıkan kavgada bıçaklanan genç öldüMersin'de iki aile arasında çıkan kavgada bıçaklanan genç öldü
Futbol: Süper LigFutbol: Süper Lig
Anahtar Kelimeler:
Esenyurt

İstanbul Namaz Vakitleri 30 Mayıs Pazar

İmsak
03:34
Sabah
05:28
Öğle
13:07
İkindi
17:05
Akşam
20:35
Yatsı
22:21

İstanbul Nöbetçi Eczaneler30 Mayıs Pazar

Burgazada Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Yeni Eczanesi
Adalar
Arnavutköy Şifa Eczanesi
Arnavutkoy
Soydan Eczanesi
Arnavutkoy
Taşoluk Filiz Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Trabzonspor forma satışında rekor hedefliyor

Trabzonspor forma satışında rekor hedefliyor

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Adapazarı Belediyesi, darbe dönemlerinde atanan başkanların fotoğraflarını panodan kaldırdı

Adapazarı Belediyesi, darbe dönemlerinde atanan başkanların fotoğraflarını panodan kaldırdı

Sivas'ta kayıp kişinin cesedi toprağa gömülü bulundu

Sivas'ta kayıp kişinin cesedi toprağa gömülü bulundu

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Hakkari'de konuştu:

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Hakkari'de konuştu:

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.