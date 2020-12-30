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İskilip Belediyesi’nden ihtiyaç sahiplerine giyim yardımı

ÇORUM HABERLERİ  | 30.12.2020 17:40 | Son Güncelleme

İskilip Belediyesi sosyal yardımlaşma konusunda örnek belediye olmaya devam ediyor.İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, göreve geldiği günden beri sosyal yardımlaşma konusunda titizlikle çalışmalarına devam ediyor.

İskilip Belediyesi’nden ihtiyaç sahiplerine giyim yardımı

İskilip Belediyesi sosyal yardımlaşma konusunda örnek belediye olmaya devam ediyor.
İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, göreve geldiği günden beri sosyal yardımlaşma konusunda titizlikle çalışmalarına devam ediyor. Başkan Ali Sülük’ün talimatıyla Hilal Masa Birimi tarafından yürütülen proje kapsamında, ilçede tespit edilen ailelere giysi ve ayakkabı yardımında bulunuldu.
’Halkımızın ihtiyaçları önceliğimiz’
Belediye Başkanı Ali Sülük’ün yakından takip ettiği sosyal yardımlaşma projesi Hilal masa biriminin ihtiyaç sahibi olarak tespit ettiği ailelere sosyal yardımlar dağıtıldı.
Konuya ilişkin bir açıklama yapan Başkan Ali Sülük; “İlçe Belediyesi olarak gücümüzün yettiği ölçülerde tespit ettiğimiz, sosyal yardıma ihtiyacı olan ailelerimize giysi ve ayakkabı yardımında bulunduk. Gücümüzün yettiği ölçüde onlara ulaşıp, soğuk kış günlerinde önem arz eden konulardan birisi olan giysi ve ayakkabı ihtiyaçlarını karşılamaya çalışacağız. Bizim belediye anlayışımızda önceliğimiz halkımızın ihtiyaçları” ifadelerini kullandı.
Başkanı Sülük; “Sosyal belediyecilikte başlattığımız projelerimizle ilçemizde hissettiğimiz eksikleri yerinde gidip inceledik ve çözüm odaklı çalışmalar yaparak sorunları çözmeye çalıştık. İlçe belediyeleri arasında örnek alınan bir belediye olmaya emin adımlarla ilerliyoruz. Yapacağımız projelerle ilçemizde sosyal belediyecilik konusunda zirveyi hedefliyoruz” şeklinde konuştu.
Sosyal yardımlar konusunda destek verenlere teşekkür eden Başkan Ali Sülük; “Bizlere desteklerini esirgemeyen yardımsever iş insanlarına desteklerinden dolayı teşekkürü borç biliriz”dedib

İskilip Belediyesi’nden ihtiyaç sahiplerine giyim yardımı

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