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İskilip’in Ramazan Keşkeği için patent başvurusu

08.02.2021 17:33 | Son Güncelleme:
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Çorum’un İskilip ilçesinde Ramazan aylarında yapılan ve UNESCO’nun ‘somut olmayan kültürel miras’ listesinde yer alan Ramazan keşkeğinin patent alınması için çalışma başlatıldı.İskilip Belediye Başkan Ali Sülük’ün talimatlarıyla iftar sofralarının vazgeçilmezi olan keşkeğin tescilinin yapılması için Türk Patent Kurumuna başvuru yapıldığı bildirildi.İskilip’in manevi ve kültürel değerlerine sahip çıkmaya devam ettiklerini dile getiren Belediye Başkanı Ali Sülük, “İlçemizin zengin mutfak kültürünün vazgeçilmezleri arasında yer alan, Ramazan Keşkeğimiz için patent başvurusunda bulunuyoruz.

Çorum’un İskilip ilçesinde Ramazan aylarında yapılan ve UNESCO’nun ‘somut olmayan kültürel miras’ listesinde yer alan Ramazan keşkeğinin patent alınması için çalışma başlatıldı.
İskilip Belediye Başkan Ali Sülük’ün talimatlarıyla iftar sofralarının vazgeçilmezi olan keşkeğin tescilinin yapılması için Türk Patent Kurumuna başvuru yapıldığı bildirildi.
İskilip’in manevi ve kültürel değerlerine sahip çıkmaya devam ettiklerini dile getiren Belediye Başkanı Ali Sülük, “İlçemizin zengin mutfak kültürünün vazgeçilmezleri arasında yer alan, Ramazan Keşkeğimiz için patent başvurusunda bulunuyoruz. Daha önce patentini almış olduğumuz İskilip dolmamız ve turşumuz için, patent başvurularımıza bugün bir yenisini daha ekledik. Patent başvuru işlemini tamamladıktan sonra, patentimizi alarak ilçemizin yemek kültürünü dünyaya tanıtmaya devam edeceğiz” dedi.

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