YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çorum
  4. İskilipli Atıf Hoca, ölümünün 95 yılında anıldı

İskilipli Atıf Hoca, ölümünün 95 yılında anıldı

04.02.2021 23:11 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İskilipli Atıf Hoca ölümünün 95.

İskilipli Atıf Hoca ölümünün 95. yılında memleketi olan Çorum’un İskilip ilçesindeki kabri başında anıldı.
Atıf Derneği tarafından çeşitli sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla organize edilen program İskilipli Atıf Hoca Anıt Mezar ve Külliyesi’nde Kur’an-ı Kerim okunmasıyla başlandı. Daha sonra İskilip Ulu Camii’nde öğle namazını müteakiben mevlid-i şerif okutuldu. AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, “Vatanı, milleti, inancı uğruna canını feda eden Atıf Hoca’yı zulmen idam eden zihniyetin bir özür borcu vardır” dedi.
İskilipli Atıf Hoca’nın Cumhuriyetin ilk yıllarında toplumda baş gösteren batı hayranlığı, yozlaşmaya da dikkat çekmek için 1924 yılında "Frenk Mukallitliği ve Şapka" (Batı Taklitçiliği ve Şapka) isimli bir kitap yazdığını hatırlatan milletvekili Kavuncu, “Kitabın yayım tarihinden 1 buçuk yıl sonra, 1 Kasım 1925 tarihinde Şapka Kanunu çıkarılıyor. Atıf Hoca’ya dava açılıyor, çıkarılan şapka kanunundan 1,5 yıl önce yazdığı bu kitabı nedeniyle mahkeme savcısı sadece 3 yıl hapsini istiyor. Ancak İskilipli Atıf Hoca, talimatla kurulan, idam mangaları, sabıkalı İstiklal Mahkemeleri’nin verdiği karar neticesinde haksız ve hukuksuz bir şekilde 4 Şubat 1926 yılında Ulus’taki Birinci Meclisin avlusunda zulmen idam ediliyor. Gelinen nokta itibariyle bu gün; vatanı, milleti, inancı uğruna canını feda eden Atıf Hoca’yı zulmen idam eden zihniyetin bir özür borcu vardır. Esasen, onun ve onun gibilerin iade-i itibara ihtiyacı da yoktur. Doğrusu O’na bu zulmü reva görenler aslında bu haksızlığı itiraf ederek, özür dileyerek belki kendilerine itibar kazandırabilirler. İskilipli Atıf Hocamızın şehadetinin 95. seneyi devriyesinde şehitlerin efendisi Hazreti Hüseyin başta olmak üzere bütün şehitlerimizi rahmetle, minnetle yâd ediyorum” dedi.
Anma programına Vali Mustafa Çiftçi, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İskilip Kaymakamı Muharrem Eligül ve vatandaşlar katıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Onun bağımlılığı başka! Günde 10 litre içiyor Onun bağımlılığı başka! Günde 10 litre içiyor
Tarlada bulmuştu! Sır gibi saklanan gök taşı artık müzedeTarlada bulmuştu! Sır gibi saklanan gök taşı artık müzede

Çorum Namaz Vakitleri 4 Şubat Perşembe

İmsak
06:14
Sabah
07:40
Öğle
12:59
İkindi
15:43
Akşam
18:08
Yatsı
19:29

Çorum Nöbetçi Eczaneler 4 Şubat Perşembe

Bilge Eczanesi
Merkez
Enginin Ecz. Eczanesi
Alaca
Sevgi Eczanesi
Bayat
Şifa Ecz. Eczanesi
Iskilip
Danacı Ecz. Eczanesi
Mecitozu
Topçuoğlu Ecz. Eczanesi
Osmancik
Arzum Eczanesi
Sungurlu
Tümünü Göster
Çorum ECZANELER
Çorum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Muhtarlardan büyükşehir ve MASKİ’ye teşekkür

Muhtarlardan büyükşehir ve MASKİ’ye teşekkür

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Yunusemre’de yağış seferberliği

Yunusemre’de yağış seferberliği

AVM’de uzun kuyruklar oluştu, sosyal mesafe unutuldu

AVM’de uzun kuyruklar oluştu, sosyal mesafe unutuldu

Yeni Malatyaspor, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Yeni Malatyaspor, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Diğer Haberler

Sungurlu’nun nüfusu 268 kişi azaldı

Sungurlu’nun nüfusu 268 kişi azaldı

Jandarma’dan tarihi eser operasyonu

Jandarma’dan tarihi eser operasyonu

Başkan Şahiner’den evi yanan aileye yardım

Başkan Şahiner’den evi yanan aileye yardım

Bölge il tarım müdürleri Çorum’da buluştu

Bölge il tarım müdürleri Çorum’da buluştu

Şekerbank’tan esnafa 6 ay geri ödemesiz kredi imkanı

Şekerbank’tan esnafa 6 ay geri ödemesiz kredi imkanı

Polisi kovaladığı araçta 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Polisi kovaladığı araçta 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.