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İskilip’te 10 Kasım anma töreni

ÇORUM HABERLERİ  | 10.11.2020 12:43 | Son Güncelleme

Çorum’un İskilip ilçesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 82.

Çorum’un İskilip ilçesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 82. yıldönümü dolayısıyla anma töreni düzenlendi.
Düzenlenen programa İskilip İlçe Kaymakamı Muharrem Eligül, Jandarma Komutanı J. Teğmen Hakan Güven, Cumhuriyet savcısı Esra Hilal Aylan, Belediye Başkanı Vekili İlyas Yaman, İskilip Garnizon Komutanı P. Asteğmen Erkan Karavelioğlu, İlçe Emniyet Müdürü Erol Karasu, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende 2 dakikalık saygı duruşunda bulunulurken, İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşma ve okunan şiirlerin ardından tören sona erdi.

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