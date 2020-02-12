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İskilip’te “Hoşgeldin bebek” uygulaması hayata geçti

ÇORUM HABERLERİ  | 12.02.2020 17:43 | Son Güncelleme

İskilip Belediyesi’nin yeni doğan bebeklere yönelik başlattığı “hoş geldin Bebek” uygulaması hayata geçti.Belediye Başkanı Ali Sülük’ün talimatlarıyla sosyal belediyecilik faaliyetleri kapsamında hayata geçirilen uygulama ile yeni doğan bebeklerin ailelerine bebek çantası İskilip Belediyesi tarafından hazırlanarak hediye ediliyor.

İskilip’te “Hoşgeldin bebek” uygulaması hayata geçti

İskilip Belediyesi’nin yeni doğan bebeklere yönelik başlattığı “hoş geldin Bebek” uygulaması hayata geçti.
Belediye Başkanı Ali Sülük’ün talimatlarıyla sosyal belediyecilik faaliyetleri kapsamında hayata geçirilen uygulama ile yeni doğan bebeklerin ailelerine bebek çantası İskilip Belediyesi tarafından hazırlanarak hediye ediliyor. Hediye çantasında, bebek bezi, pişik kremi, şampuan, biberon, emzik, ıslak mendil, bebek battaniyesi, pudra ve bebek çantası bulunuyor.
Sosyal belediyecilikte sınır tanımadıklarını dile getiren İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, “İlçemizde yeni doğan bebeklerin ilk hediyesi belediyemizden. Yeni başlatmış olduğumuz “ Hoş Geldin Bebek” projesinin hayırlı uğurlu olmasını diler, vatanına, milletine, devletine ve dinine bağlı nesiller yetişmesini yüce Allah’tan niyaz ederim” dedi.
Aileler ise, belediyenin bu hizmetinden son derece memnun olduklarını belirterek, hediyeler için İskilip Belediyesi’ne teşekkür ettiler.

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