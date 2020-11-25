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İskilip’te ’Kadına şiddet’ konulu toplantı

ÇORUM HABERLERİ  | 25.11.2020 18:54 | Son Güncelleme

Çorum’un İskilip İlçesi’nde, 25 Kasım kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele günü kapsamında Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından yıl sonu bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı düzenlendi.Öğretmenevi Konferans salonunda düzenlenen etkinlikte Sosyal Hizmetler Uzmanı Yeter Sağır tarafından konuyla ilgili olarak verilen brifingin ardından Kaymakam Muharrem Eliğül, Ülke genelinde kadına şiddete yönelik çıkarılan yasa ve bazı uygulamaların marjinal gruplar ve terör örgütlerince istismar edildiğini vurgulayarak, İskilip’te bu konuda bir olumsuzluk yaşanmadığını belirtti.Kaymakam Eliğül, özellikle köylerde görev yapan din görevlilerinin bu konuda duyarlı olmaları gerektiğini hatırlatarak, kadına şiddete yönelik mücadelede yardımcı olunmasının önemine işaret etti.Toplantıda konuşan İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük’de, Türk Kültüründe kadının yerinin çok özel ve başka olduğunu belirterek, mücadele kapsamında belediye olarak her türlü çalışmanın içerisinde yer alarak, üzerlerine düşen görevleri istisnasız yapacaklarını söyledi.Toplantıda Cumhuriyet Savcısı Esra Hilal Aylan, İlçe Emniyet Müdür Vekili Erol Karasu ve İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hakan Güven İlçede yaşanan kadına şiddet olayları ile ilgili bilgileri paylaştı.

Çorum’un İskilip İlçesi’nde, 25 Kasım kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele günü kapsamında Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından yıl sonu bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı düzenlendi.
Öğretmenevi Konferans salonunda düzenlenen etkinlikte Sosyal Hizmetler Uzmanı Yeter Sağır tarafından konuyla ilgili olarak verilen brifingin ardından Kaymakam Muharrem Eliğül, Ülke genelinde kadına şiddete yönelik çıkarılan yasa ve bazı uygulamaların marjinal gruplar ve terör örgütlerince istismar edildiğini vurgulayarak, İskilip’te bu konuda bir olumsuzluk yaşanmadığını belirtti.
Kaymakam Eliğül, özellikle köylerde görev yapan din görevlilerinin bu konuda duyarlı olmaları gerektiğini hatırlatarak, kadına şiddete yönelik mücadelede yardımcı olunmasının önemine işaret etti.
Toplantıda konuşan İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük’de, Türk Kültüründe kadının yerinin çok özel ve başka olduğunu belirterek, mücadele kapsamında belediye olarak her türlü çalışmanın içerisinde yer alarak, üzerlerine düşen görevleri istisnasız yapacaklarını söyledi.
Toplantıda Cumhuriyet Savcısı Esra Hilal Aylan, İlçe Emniyet Müdür Vekili Erol Karasu ve İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hakan Güven İlçede yaşanan kadına şiddet olayları ile ilgili bilgileri paylaştı. Yapılan açıklamalara göre son üç yıl içerisinde resmi kayıtlara göre konuyla ilgili İskilip’te toplam 105 olayın meydana geldiği belirtildi. 2020 yılı içerisinde 27 kişi için 1 aylık uzaklaştırma kararı uygulanırken kadına yönelik şiddet kapsamında açılmış her hangi bir dava rastlanmadığı kaydedildi.
Kaymakam Muharrem Eligül Başkanlığındaki toplantıya Belediye Başkanı Ali Sülük, Cumhuriyet Başsavcısı Esra Hilal Aylan, İlçe Emniyet Müdürü Erol Karasu, İlçe Jandarma Komutanı Hakan Güven, Milli Eğitim Müdürü Süleyman Atçıoğlu, Sağlık Müdürü Oğuzhan Bardakcı, ilçe Müftüsü Vahit Demiral, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Erdoğan Akkuş ve MHP Kadın Kolları Başkanı Semra Mucu katıldı.

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